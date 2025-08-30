День знаний — 2025
Готовлю яблочное пюре с мятой! Освежающий десерт на зиму

Яблочное пюре на зиму с мятой — это изысканный десерт, сочетающий нежность фруктовой основы и освежающую прохладу ментола. Такая полезная заготовка станет любимым лакомством для детей и взрослых, напоминая о лете холодными зимними вечерами. Нежное пюре отличается тонким ароматом и сбалансированным вкусом.

Этот витаминный десерт идеально подходит для детского питания, приготовления выпечки или как самостоятельное легкое угощение. Освежающие нотки мяты придают классическому яблочному пюре особую пикантность.

Для приготовления требуется: 2 кг кисло-сладких яблок, 200 г сахарного песка, 100 мл воды, сок половины лимона и пучок свежей мяты (примерно 20 г). Яблоки очищают от кожуры и сердцевины, нарезают дольками. Мяту моют и обсушивают.

В кастрюлю с толстым дном наливают воду, добавляют яблочные дольки и тушат под крышкой на медленном огне 15–20 минут до размягчения. Затем добавляют сахар, лимонный сок и мелко нарезанную мяту (несколько веточек оставляют для украшения). Массу проваривают еще 5 минут и измельчают блендером до однородной консистенции. Горячее пюре расфасовывают по стерильным банкам, добавляя в каждую по маленькой веточке мяты для аромата. Емкости герметично укупоривают и хранят яблочное пюре с мятой в прохладном месте.

Этот ароматный десерт порадует своим вкусом и насыщенным цветом. Приятного аппетита!

яблоки
мята
пюре
домашние заготовки
Анна Скворцова
