29 августа 2025 в 12:30

Без банок и стерилизаций: яблочное варенье в микроволновке за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это варенье из яблок, приготовленное в микроволновке, поразит вас нежным вкусом с карамельными нотками и легкой кислинкой. Оно сохраняет свежесть фруктов, приобретая при этом густую, почти медовую консистенцию.

Рецепт: возьмите 500 г яблок (лучше кисло-сладких сортов), очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с 250 г сахара, 1 ч. л. лимонного сока и щепоткой корицы. Выложите в посуду для микроволновки, накройте крышкой, оставив отверстие для пара. Готовьте 10 минут на максимальной мощности, затем перемешайте и еще 5 минут без крышки — варенье загустеет прямо на глазах.

Дайте остыть и наслаждайтесь — такой десерт хранится в холодильнике до 2 недель. Это самый быстрый способ сварить варенье за 15 минут без банок, стерилизаций и постоянного помешивания! Идеально подходит, когда хочется сладкого, но нет времени на долгую готовку.

Ранее стало известно, как приготовить малиновый джем из 3 ингредиентов.

Дарья Иванова
Д. Иванова
