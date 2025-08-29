День знаний — 2025
Хит августа! Джем из антоновки на зиму! Самый лучший рецепт: 3 ингредиента

Если вы ищете рецепт идеального яблочного джема, который сохранит вкус и аромат лета, этот вариант из антоновки станет вашим любимым! Нежная однородная текстура, яркий кисло-сладкий вкус и неповторимый аромат этого сорта яблок создают универсальную заготовку, которая хороша и с чаем, и с выпечкой, и даже с сыром.

Возьмите 1 кг яблок антоновки. Тщательно вымойте их, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте небольшими кусочками и переложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте 100 мл воды и тушите на медленном огне под крышкой 15–20 минут, пока яблоки не станут полностью мягкими.

Протрите яблочную массу через сито или измельчите блендером до однородного пюре. Верните пюре в кастрюлю, добавьте 500 г сахара и тщательно перемешайте. Варите на медленном огне 30–40 минут, постоянно помешивая, пока масса не загустеет и не начнет отставать от дна кастрюли.

Горячий джем разлейте по стерильным банкам и сразу закатайте. Переверните банки крышками вниз, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Этот джем поразит вас своей нежностью и идеальным балансом сладости и кислинки! Он станет любимой добавкой к завтраку и секретным ингредиентом вашей выпечки.

