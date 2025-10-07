Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:52

Такой пирог бабушка делала каждую осень — раскрываю семейный секрет яблочного волшебства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящий яблочный пирог представляет собой классический десерт с рассыпчатым тестом и сочной фруктовой начинкой. Это блюдо отличается золотистой корочкой и насыщенным ароматом ванили и корицы. Пирог идеально подходит для семейного чаепития или приема гостей.

Для приготовления потребуется: для теста — 180 г муки, 80 г сливочного масла, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 90 г тростникового сахара, 10 г ванильного сахара, 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны; для начинки — 8-10 яблок среднего размера, 50 г сахара, 20 г сливочного масла. Муку смешивают с разрыхлителем и солью, добавляют холодное масло и перетирают руками. Вводят остальные ингредиенты и замешивают тесто. Яблоки тушат на сливочном масле с сахаром 5 минут. В форму выкладывают яблочную начинку, сверху распределяют тесто. Выпекают при 180 градусах 30 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Готовим согревающий пирог миссис Уизли — блюдо из вселенной Гарри Поттера, которое легко повторить дома
Общество
Готовим согревающий пирог миссис Уизли — блюдо из вселенной Гарри Поттера, которое легко повторить дома
Рецепт взяла у украинского повара! Невероятный слоеный десерт из медовых и маковых коржей — пляцок
Общество
Рецепт взяла у украинского повара! Невероятный слоеный десерт из медовых и маковых коржей — пляцок
Армянский суп бозбаш с бараниной. Вкусный и ароматный — такой подают в ресторанчике Еревана
Общество
Армянский суп бозбаш с бараниной. Вкусный и ароматный — такой подают в ресторанчике Еревана
Добавила красного вина, до подачи — 5 минут! Обалденное кучмачи по-грузински — очень сочное и вкусное блюдо
Общество
Добавила красного вина, до подачи — 5 минут! Обалденное кучмачи по-грузински — очень сочное и вкусное блюдо
Нежный пирог с яблоками и корицей! Его называют «Улитка». Не шарлотка — лучшее, что я ела с яблоками
Общество
Нежный пирог с яблоками и корицей! Его называют «Улитка». Не шарлотка — лучшее, что я ела с яблоками
пироги
рецепты
яблоки
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пусть не согласовывает»: Карпин отреагировал на заявление главы Минспорта
Адвокат рассказала, почему бывшая жена Ивлева может подать на него в суд
«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка
Захарова назвала известного режиссера своим человеком
Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.