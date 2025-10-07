Такой пирог бабушка делала каждую осень — раскрываю семейный секрет яблочного волшебства

Хрустящий яблочный пирог представляет собой классический десерт с рассыпчатым тестом и сочной фруктовой начинкой. Это блюдо отличается золотистой корочкой и насыщенным ароматом ванили и корицы. Пирог идеально подходит для семейного чаепития или приема гостей.

Для приготовления потребуется: для теста — 180 г муки, 80 г сливочного масла, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 90 г тростникового сахара, 10 г ванильного сахара, 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны; для начинки — 8-10 яблок среднего размера, 50 г сахара, 20 г сливочного масла. Муку смешивают с разрыхлителем и солью, добавляют холодное масло и перетирают руками. Вводят остальные ингредиенты и замешивают тесто. Яблоки тушат на сливочном масле с сахаром 5 минут. В форму выкладывают яблочную начинку, сверху распределяют тесто. Выпекают при 180 градусах 30 минут до золотистого цвета.

