Нежный пирог с яблоками и корицей! Его называют улитка. Не шарлотка — лучшее, что я ела с яблоками

Этот яблочный пирог «Улитка» с корицей — настоящее волшебство в вашей кухне! Он сочетает в себе нежнейшее тесто, сочную яблочную начинку и согревающий аромат корицы, а его спиральная форма выглядит так эффектно, что им можно смело удивить гостей. Когда я впервые попробовала этот пирог, то была поражена тем, как простые ингредиенты могут создать настолько восхитительный вкус. Это идеальный десерт для уютного семейного чаепития, который готовится хоть и не очень быстро, но результат того точно стоит.

Для приготовления пирога вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 80 г сахара, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли; для начинки — 1 кг яблок (лучше кисло-сладких), 150 г сахара, 2 чайные ложки молотой корицы, сок половины лимона, 50 г сливочного масла; для смазывания — 1 яичный желток. Молоко нужно слегка подогреть и растворить в нём дрожжи с ложкой сахара. Дать опаре постоять 10-15 минут. В глубокой миске смешать муку, оставшийся сахар и соль. Добавить растопленное остывшее масло, яйцо и опару. Замесить мягкое тесто, накрыть его и убрать в тёплое место на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кубиками и сбрызнуть лимонным соком. Обжарить их на сливочном масле 5-7 минут, затем добавить сахар и корицу, тушить ещё пару минут до легкого карамельного оттенка и полностью остудить. Подошедшее тесто обмять, раскатать в большой прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Равномерно распределить остывшую яблочную начинку. Аккуратно и плотно свернуть пласт в рулет. Этому рулету нужно придать форму улитки, укладывая его по спирали в круглую форму, застеленную пергаментом. Дать пирогу расстояться 20-30 минут, смазать желтком для румяной корочки и выпекать в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут. Дайте пирогу немного остыть в форме перед тем, как разрезать.

