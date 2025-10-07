Когда надоедает шарлотка, готовлю этот шоколадный пирог с яблоками: простой рецепт

Когда надоедает шарлотка, готовлю этот шоколадный пирог с яблоками. Делать просто, а вкус получается божественным: влажная шоколадная основа контрастирует с нежными кусочками яблок, которые придают освежающую нотку.

Простой рецепт: взбейте 3 яйца со 150 г сахара, добавьте 100 мл растительного масла, 200 г муки, 3 ст. л. какао, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Очистите и нарежьте кубиками 2 яблока, добавьте в тесто. Вылейте массу в смазанную форму и выпекайте при 180°C 35-40 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

Подавайте пирог слегка остывшим, посыпав сахарной пудрой или полив растопленным шоколадом. Этот десерт хорош как в теплом, так и в холодном виде — он идеален к чаю или кофе. Рецепт легко дополнить орехами, корицей или изюмом.

