07 октября 2025 в 11:31

Когда надоедает шарлотка, готовлю этот шоколадный пирог с яблоками: простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда надоедает шарлотка, готовлю этот шоколадный пирог с яблоками. Делать просто, а вкус получается божественным: влажная шоколадная основа контрастирует с нежными кусочками яблок, которые придают освежающую нотку.

Простой рецепт: взбейте 3 яйца со 150 г сахара, добавьте 100 мл растительного масла, 200 г муки, 3 ст. л. какао, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Очистите и нарежьте кубиками 2 яблока, добавьте в тесто. Вылейте массу в смазанную форму и выпекайте при 180°C 35-40 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

Подавайте пирог слегка остывшим, посыпав сахарной пудрой или полив растопленным шоколадом. Этот десерт хорош как в теплом, так и в холодном виде — он идеален к чаю или кофе. Рецепт легко дополнить орехами, корицей или изюмом.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные чипсы в духовке: полезная вкуснятина без масла и сахара.

Дарья Иванова
Д. Иванова
3 яйца
150 г сахара
100 мл растительного масла
200 г муки
3 ст. л. какао
1 ч. л. разрыхлителя
2 яблока
Взбейте яйца с сахаром, добавьте растительное масло, муку, какао, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли.
Очистите и нарежьте кубиками 2 яблока, добавьте в тесто.
Вылейте массу в смазанную форму и выпекайте при 180°C 35-40 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
