Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 16:22

Добавила красного вина, до подачи — 5 минут! Обалденное кучмачи по-грузински — очень сочное и вкусное блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кучмачи из куриной печени по-грузински — это сочное, ароматное блюдо, которое раскрывает всю суть гостеприимной грузинской кухни. Оно доказывает, что из простых и доступных субпродуктов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Секрет его вкуса — в ярком сочетании нежной печени, пряных специй, терпкого вина и сладких зерен граната, которые создают неповторимую палитру ощущений. Это блюдо станет звездой как на праздничном столе, так и на обычном семейном ужине, даря ощущение тепла и праздника.

Для приготовления вам понадобится: 400 г куриной печени, 1 крупный болгарский перец, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 100 мл сухого красного вина, 1 ч. л. хмели-сунели, 1/2 ч. л. молотого кориандра, соль и черный перец по вкусу, 2 ст. л. растительного масла, зерна одного граната и пучок свежей кинзы. Печень промойте, обсушите и нарежьте на средние кусочки. Болгарский перец и лук нарежьте полукольцами, чеснок мелко порубите. В сковороде разогрейте масло и на сильном огне обжарьте печень в течение 4-5 минут до румяной корочки, посолите и поперчите. Переложите печень в тарелку. В ту же сковороду отправьте лук и болгарский перец, обжаривайте до мягкости около 5 минут. Верните печень в сковороду, добавьте чеснок и все специи, хорошо перемешайте. Влейте красное вино и тушите на среднем огне еще 5-7 минут, пока жидкость немного не уварится. В готовое блюдо прямо в сковороде обильно посыпьте зерна граната и рубленую кинзу, дайте немного настояться под крышкой и сразу подавайте.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Нежные и простые картофельные клецки: готовим белорусские капытки!
Семья и жизнь
Нежные и простые картофельные клецки: готовим белорусские капытки!
Очень сочные и нежные котлетки кефте — как в Турции, только вкуснее! Заворачиваю в лаваш или питу
Общество
Очень сочные и нежные котлетки кефте — как в Турции, только вкуснее! Заворачиваю в лаваш или питу
С этим рецептом куриная грудка станет невероятно мягкой: готовим шашлык в духовке
Общество
С этим рецептом куриная грудка станет невероятно мягкой: готовим шашлык в духовке
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Мясо «Гармошка» в духовке: печем ароматную свинину с начинкой
Общество
Мясо «Гармошка» в духовке: печем ароматную свинину с начинкой
рецепты
ужины
кулинария
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«В Майями нет ТЦК»: Милонов дал повод для раздумий украинцам
Адвокат Жорин раскрыл, как можно уменьшить сумму по алиментам
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.