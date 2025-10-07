Добавила красного вина, до подачи — 5 минут! Обалденное кучмачи по-грузински — очень сочное и вкусное блюдо

Кучмачи из куриной печени по-грузински — это сочное, ароматное блюдо, которое раскрывает всю суть гостеприимной грузинской кухни. Оно доказывает, что из простых и доступных субпродуктов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Секрет его вкуса — в ярком сочетании нежной печени, пряных специй, терпкого вина и сладких зерен граната, которые создают неповторимую палитру ощущений. Это блюдо станет звездой как на праздничном столе, так и на обычном семейном ужине, даря ощущение тепла и праздника.

Для приготовления вам понадобится: 400 г куриной печени, 1 крупный болгарский перец, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 100 мл сухого красного вина, 1 ч. л. хмели-сунели, 1/2 ч. л. молотого кориандра, соль и черный перец по вкусу, 2 ст. л. растительного масла, зерна одного граната и пучок свежей кинзы. Печень промойте, обсушите и нарежьте на средние кусочки. Болгарский перец и лук нарежьте полукольцами, чеснок мелко порубите. В сковороде разогрейте масло и на сильном огне обжарьте печень в течение 4-5 минут до румяной корочки, посолите и поперчите. Переложите печень в тарелку. В ту же сковороду отправьте лук и болгарский перец, обжаривайте до мягкости около 5 минут. Верните печень в сковороду, добавьте чеснок и все специи, хорошо перемешайте. Влейте красное вино и тушите на среднем огне еще 5-7 минут, пока жидкость немного не уварится. В готовое блюдо прямо в сковороде обильно посыпьте зерна граната и рубленую кинзу, дайте немного настояться под крышкой и сразу подавайте.

