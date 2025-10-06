Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 21:46

С этим рецептом куриная грудка станет невероятно мягкой: готовим шашлык в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим шашлык в духовке! С этим рецептом куриная грудка станет невероятно мягкой. Секрет кроется в маринаде и быстром запекании при высокой температуре.

Рецепт: нарежьте 500 г куриного филе кубиками 3–4 см. Для маринада смешайте 100 г майонеза, 2 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу. Залейте курицу маринадом, оставьте в холодильнике на 2 часа. Нанижите мясо на шпажки или разложите на решетке, подстелив противень для стекания сока. Разогрейте духовку до 200 градусов, готовьте шашлык 20–25 минут. Для румяной корочки в конце включите гриль на 3–4 минуты.

Вкус получается насыщенным: майонез и масло создают нежную корочку, лимонный сок размягчает волокна, а чеснок и паприка придают аромат копчения. Такое блюдо не уступит традиционному шашлыку, но готовится в любое время года.

Ранее стало известно, как приготовить сочный шницель из свинины: с этим рецептом мясо не будет сухим.

Дарья Иванова
Д. Иванова
