Сочный шницель из свинины: с этим рецептом мясо не будет сухим

Шницель из свинины — это блюдо, которое поражает сочностью и идеальной хрустящей корочкой. С этим рецептом мясо не будет сухим! Его вкус — это гармония нежной свинины с нотками специй и хрустом золотистой панировки.

Рецепт: отбейте 4 куска свиной вырезки толщиной 1 см, посолите, поперчите, добавьте паприку. Обваляйте каждый кусок последовательно в муке, взбитом яйце и панировочных сухарях. Разогрейте на сковороде растительное масло (слой 0,5 см), обжаривайте шницели по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки.

Секрет сочности — не пересушить мясо: как только корочка зарумянилась, сразу снимайте. Подавайте с долькой лимона и зеленью — этот шницель станет звездой ужина и не оставит равнодушным ни одного мясоеда.

