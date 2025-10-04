Вы влюбитесь в эту подливу к пюре! Нужно смешать фарш и баклажаны

Вы влюбитесь в эту подливу к пюре! Нужно смешать фарш и баклажаны

Вы влюбитесь в эту подливу к пюре! Нужно смешать фарш и баклажаны. Насыщенный соус с глубоким вкусом говядины и ароматом летних овощей. Идеально дополняет картофельное пюре, создавая гармоничный дуэт домашнего комфорта.

Ингредиенты

Фарш говяжий — 400 г

Баклажан — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Мука пшеничная — 1 ст. л.

Вода — 100 мл

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

Овощи нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте лук с морковью до мягкости. Добавьте фарш, готовьте 7 минут. Положите баклажан и перец, тушите 5 минут. Добавьте помидоры без кожицы и томатную пасту. Посыпьте мукой, перемешайте. Влейте воду, добавьте специи. Тушите под крышкой 15 минут на медленном огне. Подавайте с картофельным пюре.

Совет: для пикантности добавьте 2 зубчика чеснока за 2 минуты до готовности.

Ранее мы готовили чикенстроганов. Обалденная подлива из курицы и простой рецепт станет хитом кухни.