04 октября 2025 в 14:00

Вы влюбитесь в эту подливу к пюре! Нужно смешать фарш и баклажаны

Вы влюбитесь в эту подливу к пюре! Нужно смешать фарш и баклажаны. Насыщенный соус с глубоким вкусом говядины и ароматом летних овощей. Идеально дополняет картофельное пюре, создавая гармоничный дуэт домашнего комфорта.

Ингредиенты

  • Фарш говяжий — 400 г
  • Баклажан — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Помидоры — 3 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Мука пшеничная — 1 ст. л.
  • Вода — 100 мл
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

  1. Овощи нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте лук с морковью до мягкости. Добавьте фарш, готовьте 7 минут. Положите баклажан и перец, тушите 5 минут. Добавьте помидоры без кожицы и томатную пасту.
  2. Посыпьте мукой, перемешайте. Влейте воду, добавьте специи. Тушите под крышкой 15 минут на медленном огне. Подавайте с картофельным пюре.

Совет: для пикантности добавьте 2 зубчика чеснока за 2 минуты до готовности.

Ранее мы готовили чикенстроганов. Обалденная подлива из курицы и простой рецепт станет хитом кухни.

