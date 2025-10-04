Вы влюбитесь в эту подливу к пюре! Нужно смешать фарш и баклажаны. Насыщенный соус с глубоким вкусом говядины и ароматом летних овощей. Идеально дополняет картофельное пюре, создавая гармоничный дуэт домашнего комфорта.
Ингредиенты
- Фарш говяжий — 400 г
- Баклажан — 1 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Мука пшеничная — 1 ст. л.
- Вода — 100 мл
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 1 шт.
Приготовление
- Овощи нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте лук с морковью до мягкости. Добавьте фарш, готовьте 7 минут. Положите баклажан и перец, тушите 5 минут. Добавьте помидоры без кожицы и томатную пасту.
- Посыпьте мукой, перемешайте. Влейте воду, добавьте специи. Тушите под крышкой 15 минут на медленном огне. Подавайте с картофельным пюре.
Совет: для пикантности добавьте 2 зубчика чеснока за 2 минуты до готовности.
