Чикенстроганов — обалденная подлива из курицы: простой рецепт станет хитом кухни. Этот рецепт сохраняет все очарование традиционного бефстроганова, но готовится из куриного филе — быстрее и легче. Нежное мясо в сливочно-грибном соусе станет идеальным выбором для семейного ужина.

Ингредиенты

Филе куриное — 500 г

Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сливки 20% — 200 мл

Сметана — 2 ст. л.

Мука пшеничная — 1 ст. л.

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Масло сливочное — 30 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Бульон куриный или вода — 100 мл

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Петрушка свежая — для подачи

Приготовление

Курицу нарежьте брусочками толщиной 1,5–2 см, посолите и поперчите. Обжарьте на смеси масел до золотистости, переложите в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук полукольцами до прозрачности, добавьте пластинки грибов и готовьте 7 минут. Посыпьте мукой, перемешайте. Влейте бульон, затем сливки, добавьте сметану и горчицу. Тушите 5 минут. Верните курицу в соус, прогрейте 3–4 минуты. Подавайте с картофельным пюре, посыпав зеленью.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. соуса Вучестер.

Ранее мы готовили вкусную запеканку из курицы, картошки и грибов. Делайте сразу двойную порцию!