Чикенстроганов — обалденная подлива из курицы: простой рецепт станет хитом кухни. Этот рецепт сохраняет все очарование традиционного бефстроганова, но готовится из куриного филе — быстрее и легче. Нежное мясо в сливочно-грибном соусе станет идеальным выбором для семейного ужина.
Ингредиенты
- Филе куриное — 500 г
- Шампиньоны — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сливки 20% — 200 мл
- Сметана — 2 ст. л.
- Мука пшеничная — 1 ст. л.
- Горчица дижонская — 1 ч. л.
- Масло сливочное — 30 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Бульон куриный или вода — 100 мл
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Петрушка свежая — для подачи
Приготовление
- Курицу нарежьте брусочками толщиной 1,5–2 см, посолите и поперчите. Обжарьте на смеси масел до золотистости, переложите в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук полукольцами до прозрачности, добавьте пластинки грибов и готовьте 7 минут.
- Посыпьте мукой, перемешайте. Влейте бульон, затем сливки, добавьте сметану и горчицу. Тушите 5 минут. Верните курицу в соус, прогрейте 3–4 минуты. Подавайте с картофельным пюре, посыпав зеленью.
Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. соуса Вучестер.
Ранее мы готовили вкусную запеканку из курицы, картошки и грибов. Делайте сразу двойную порцию!