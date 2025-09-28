Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 07:00

Чикенстроганов — обалденная подлива из курицы: простой рецепт станет хитом кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чикенстроганов — обалденная подлива из курицы: простой рецепт станет хитом кухни. Этот рецепт сохраняет все очарование традиционного бефстроганова, но готовится из куриного филе — быстрее и легче. Нежное мясо в сливочно-грибном соусе станет идеальным выбором для семейного ужина.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 500 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Мука пшеничная — 1 ст. л.
  • Горчица дижонская — 1 ч. л.
  • Масло сливочное — 30 г
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Бульон куриный или вода — 100 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Петрушка свежая — для подачи

Приготовление

  1. Курицу нарежьте брусочками толщиной 1,5–2 см, посолите и поперчите. Обжарьте на смеси масел до золотистости, переложите в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук полукольцами до прозрачности, добавьте пластинки грибов и готовьте 7 минут.
  2. Посыпьте мукой, перемешайте. Влейте бульон, затем сливки, добавьте сметану и горчицу. Тушите 5 минут. Верните курицу в соус, прогрейте 3–4 минуты. Подавайте с картофельным пюре, посыпав зеленью.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. соуса Вучестер.

Ранее мы готовили вкусную запеканку из курицы, картошки и грибов. Делайте сразу двойную порцию!

курица
мясо
простой рецепт
сливки
лук
подливы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.