Янтарное варенье из садовых груш! Самый простой и вкусный рецепт варенья

Это варенье — настоящее осеннее волшебство в банке! Груши превращаются в прозрачные цукаты, плавающие в ароматном сиропе цвета теплого янтаря. Пряные нотки гвоздики и цитрусовая свежесть лимона делают вкус глубоким и праздничным. Идеальное угощение к зимнему чаепитию, которое напомнит о щедрости уходящего лета.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг твердых груш, 800 г сахара, 1 крупный лимон, 5–7 бутонов гвоздики и 200 мл воды. Груши очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Лимон тщательно вымойте и нарежьте тонкими полукольцами вместе с цедрой.

В кастрюле с толстым дном растворите сахар в воде, добавьте гвоздику и доведите до кипения. Опустите в сироп грушевые дольки и лимон, аккуратно перемешайте. Варите на самом медленном огне около 40–50 минут, периодически снимая пену. Готовность проверьте по капле сиропа — она должна держать форму и не растекаться. Горячее варенье разлейте по стерильным банкам, закатайте и укутайте их до полного остывания. Это лакомство особенно оценят те, кто любит варенье с легкой кислинкой и пряным ароматом!

