Варенье из садовых яблок дольками! Самый лучший и простой рецепт на зиму!

Нет ничего уютнее, чем аромат яблочного варенья, наполняющий дом! Этот рецепт — настоящая классика, которая никогда не подведет. Прозрачные нежные дольки в золотистом сиропе, напоминающие мед, станут любимым лакомством вашей семьи. Идеально к чаю, для начинки пирогов или просто как сладкое воспоминание о лете холодной зимой.

Возьмите 1 кг твердых садовых яблок. Очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте аккуратными дольками. Сбрызните соком половины лимона — это сохранит цвет и добавит легкую кислинку. В кастрюле вскипятите 500 мл воды, добавьте 1 кг сахара и варите сироп 5 минут до полного растворения сахара.

Залейте яблочные дольки горячим сиропом, аккуратно перемешайте и оставьте на 4–5 часов (можно на ночь). Затем доведите до кипения на медленном огне и варите 15 минут, снимая пену. Повторите процесс томления и охлаждения еще два раза — это сделает дольки прозрачными и упругими.

Горячее варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Это варенье поразит вас нежностью долек и идеальным балансом сладости и кислинки!

