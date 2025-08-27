День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 17:35

Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы

Варенье из слив: простой рецепт Варенье из слив: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Насыщенный, слегка терпкий вкус сливового варенья и глубокий аромат делают его идеальным дополнением к любому чаепитию. А приготовить такой десерт совсем несложно, главное — соблюдать пропорции.

Возьмите килограмм спелых, но не мягких (это важно!) слив. Отлично подойдут сорта «венгерка» или «ренклод». Разрежьте каждый плод пополам, уберите косточки. Засыпьте 800 г сахарного песка и отложите на 6 часов, чтобы сливы пустили сок.

Переложите их в кастрюлю, поставьте на плиту (слабая мощность). Дождитесь, пока закипит, снимите пенку. Варите сливы минут 20, потом выключите и остудите. Повторите процесс еще два раза — это сделает варенье густым. В последний раз добавьте сок половинки лимона и измельченный кардамон.

Горячее варенье разлейте по банкам (их нужно предварительно стерилизовать!), закатайте. Поставьте вверх тормашками, укутайте одеялом, пока не остынут.

Совет: для пикантности добавьте в варенье звездочку бадьяна — он раскроется через неделю. Будет ароматнее!

Посмотрите подборку из 10 рецептов маринованных помидоров на зиму.

сливы
рецепты
простыерецепты
быстрыерецепты
кулинария
кухня
рецепт
варенье
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обещавший не выступать против России военный ликвидирован на Украине
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»
Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее
Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»
Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро под Петербургом
Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы
В Грузии арестовали счета семи организаций, финансирующих беспорядки
Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик
Минюст расширил список нежелательных организаций в России
Российские алмазы снова появятся в США
«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО
Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей
«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры
Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией
«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке
«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины
Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы
Легендарный создатель комиксов умер в США
Вассерман рассказал, как правильно использовать мат
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.