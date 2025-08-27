Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы

Насыщенный, слегка терпкий вкус сливового варенья и глубокий аромат делают его идеальным дополнением к любому чаепитию. А приготовить такой десерт совсем несложно, главное — соблюдать пропорции.

Возьмите килограмм спелых, но не мягких (это важно!) слив. Отлично подойдут сорта «венгерка» или «ренклод». Разрежьте каждый плод пополам, уберите косточки. Засыпьте 800 г сахарного песка и отложите на 6 часов, чтобы сливы пустили сок.

Переложите их в кастрюлю, поставьте на плиту (слабая мощность). Дождитесь, пока закипит, снимите пенку. Варите сливы минут 20, потом выключите и остудите. Повторите процесс еще два раза — это сделает варенье густым. В последний раз добавьте сок половинки лимона и измельченный кардамон.

Горячее варенье разлейте по банкам (их нужно предварительно стерилизовать!), закатайте. Поставьте вверх тормашками, укутайте одеялом, пока не остынут.

Совет: для пикантности добавьте в варенье звездочку бадьяна — он раскроется через неделю. Будет ароматнее!

