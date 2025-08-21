Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 18:10

Вкусные маринованные помидоры на зиму: советы, лайфхаки, 10 лучших рецептов

Как замариновать помидоры на зиму Как замариновать помидоры на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованные помидоры — короли зимних заготовок! Мы собрали 10 проверенных рецептов, которые понравятся всем: от любителей традиционных вкусов до ценителей необычных сочетаний.

Классические маринованные помидорки

Для традиционного варианта берем 1,5 кг плотных сливовидных помидоров одинакового размера. На дно стерильной 3-литровой банки кладем 3 зонтика укропа, 5 зубчиков чеснока, 2 лавровых листа и 10 горошин черного перца. Плотно укладываем помидоры. Для маринада кипятим 1,5 л воды с 2 ст. л. соли и 4 ст. л. сахара. В конце добавляем 80 мл 9% уксуса. Заливаем кипящим маринадом, стерилизуем 15 минут и закатываем. Хранить при комнатной температуре.

Помидоры с горчицей в зернах

Необычный пикантный вариант: на 1 кг помидоров черри берем 1 ст. л. зерновой горчицы. В банку добавляем 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. горчичных зерен и веточку тимьяна. Маринад: 1 л воды, 1 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 50 мл уксуса. Заливаем холодным маринадом, оставляем на 3 дня в холодильнике. Можно закатать после 10-минутной стерилизации.

Подборка рецептов маринованных помидоров Подборка рецептов маринованных помидоров Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкие помидоры с медом и корицей

На 2 кг мелких помидоров готовим необычный маринад: 1 л воды, 100 г меда, 1 палочка корицы, 3 бутона гвоздики, 1 ст. л. соли. Доводим до кипения, добавляем 50 мл яблочного уксуса. Помидоры укладываем в банки с дольками яблок (2 яблока на 3-литровую банку). Заливаем горячим маринадом, стерилизуем 20 минут.

Острые помидоры по-грузински

На 1 кг помидоров берем 1 стручок острого перца, пучок кинзы и 5 зубчиков чеснока. Маринад: 1 л воды, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 50 мл уксуса, 1 ч. л. хмели-сунели. Помидоры прокалываем у плодоножки, укладываем в банки со специями. Заливаем кипящим маринадом, добавляем 1 ст. л. растительного масла на литровую банку. Стерилизуем 15 минут.

Помидоры черри с базиликом

На 1,5 кг разноцветных черри берем 2 пучка фиолетового базилика. Маринад: 1 л воды, 1 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 100 мл белого винного уксуса. В банки добавляем 2 зубчика чеснока и веточки базилика. Заливаем кипящим маринадом, стерилизуем 10 минут. Получается не только вкусно, но и красиво!

Помидоры с горчицей на зиму Помидоры с горчицей на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зеленые маринованные помидоры

1,5 кг плотных зеленых помидоров вымачиваем 2 часа в холодной воде. На дно банки кладем 3 листа хрена, 5 зубчиков чеснока. Маринад: 1 л воды, 1,5 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 70 мл уксуса, 1 ч. л. семян горчицы. Стерилизуем 20 минут. Особенно вкусно с отварным картофелем.

Помидоры в томатном соке

Необычный рецепт: 1 кг помидоров режем на четвертинки, укладываем в банки. Заливаем свежевыжатым томатным соком (1,5 л), добавляем 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 3 зубчика чеснока. Стерилизуем 25 минут. Получается натуральный вкус без уксуса.

Пряные помидоры с гвоздикой

На 2 кг помидоров берем 10 бутонов гвоздики, 1 ч. л. душистого перца. Маринад: 1 л воды, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 50 мл уксуса. Особенность: добавляем 1 ч. л. лимонной цедры на банку. Стерилизуем 15 минут.

Быстрый рецепт маринованных помидоров Быстрый рецепт маринованных помидоров Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры с виноградом

Неожиданное сочетание: на 1 кг помидоров берем 200 г винограда кишмиш. Маринад: 1 л воды, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 50 мл уксуса, 1 палочка корицы. Стерилизуем 10 минут. Виноград придает легкую сладость.

Быстрые маринованные помидоры

На 1 кг помидоров: 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 50 мл уксуса, пучок укропа. Заливаем кипятком, через 10 минут сливаем, повторяем 2 раза. На третий раз добавляем уксус и закатываем. Готовы через 3 дня.

Советы

  • Для аромата добавьте листья вишни или дуба.

  • Мелкие помидоры маринуются быстрее.

  • Храните в темном прохладном месте.

Какие из этих рецептов вы попробуете в первую очередь?

Не забудьте посмотреть другую подборку: 25 быстрых рецептов бутербродов на все случаи жизни.

Анастасия Фомина
А. Фомина
