День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 17:34

Яблочное пюре без сахара на зиму! Самый простой и вкусный рецепт августа!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Такая заготовка универсальна. Пюре из яблок без сахара можно использовать и в качестве начинки для выпечки, и как дополнение к напиткам, и в первую очередь как полезный, легкий, диетический и абсолютно натуральный десерт для детей и взрослых. Оно просто готовится и хранится долго.

Для приготовления вам понадобится один килограмм очищенных от кожуры и сердцевины яблок и примерно 80–100 миллилитров чистой воды. Корицу или другие специи добавляйте по своему вкусу.

Выложите нарезанные дольками яблоки в кастрюлю с толстым дном, влейте воду и накройте крышкой. Тушите на самом медленном огне около 20–30 минут, пока фрукты полностью не размягчатся, периодически помешивая. Горячую массу пробейте блендером до идеально гладкой консистенции. Снова поставьте пюре на плиту и, помешивая, прогрейте в течение пяти минут. Разлейте кипящее пюре по стерильным банкам, сразу закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

пюре
яблоки
домашние заготовки
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разводил любовниц на машины: альфонс поставил на уши весь Екатеринбург
Обещавший не выступать против России военный ликвидирован на Украине
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»
Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее
Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»
Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро под Петербургом
Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы
В Грузии арестовали счета семи организаций, финансирующих беспорядки
Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик
Минюст расширил список нежелательных организаций в России
Российские алмазы снова появятся в США
«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО
Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей
«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры
Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией
«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке
«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины
Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы
Легендарный создатель комиксов умер в США
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.