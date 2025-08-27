Яблочное пюре без сахара на зиму! Самый простой и вкусный рецепт августа!

Такая заготовка универсальна. Пюре из яблок без сахара можно использовать и в качестве начинки для выпечки, и как дополнение к напиткам, и в первую очередь как полезный, легкий, диетический и абсолютно натуральный десерт для детей и взрослых. Оно просто готовится и хранится долго.

Для приготовления вам понадобится один килограмм очищенных от кожуры и сердцевины яблок и примерно 80–100 миллилитров чистой воды. Корицу или другие специи добавляйте по своему вкусу.

Выложите нарезанные дольками яблоки в кастрюлю с толстым дном, влейте воду и накройте крышкой. Тушите на самом медленном огне около 20–30 минут, пока фрукты полностью не размягчатся, периодически помешивая. Горячую массу пробейте блендером до идеально гладкой консистенции. Снова поставьте пюре на плиту и, помешивая, прогрейте в течение пяти минут. Разлейте кипящее пюре по стерильным банкам, сразу закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

