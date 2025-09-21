«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 12:37

Яблочное желе с корицей и шафраном: готовим ароматный десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень — самое время для домашних заготовок из яблок! А что может быть лучше, чем нежное яблочное желе с пряными нотками корицы и шафрана? Этот десерт покорит вас своим богатым вкусом и ароматом. Готовится он без добавления загустителей, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Такое желе станет настоящим украшением вашего стола и порадует всю семью.

Для приготовления возьмите 2 килограмма зелёных кисло-сладких яблок (идеально подойдут сорта симиренко, антоновка или гренни смит). Добавьте 4 средних лимона, 4 палочки корицы и несколько нитей шафрана. Сахар добавляйте из расчёта 400 граммов на 0,5 литра полученного яблочного отвара.

Тщательно вымойте яблоки и лимоны, нарежьте их небольшими кусочками вместе с кожурой и сердцевиной. Лимоны нарежьте очень мелко. Положите фрукты в кастрюлю, добавьте корицу и влейте 1,5 литра холодной воды.

Доведите смесь до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимального, накройте крышкой и варите 1,5 часа, периодически помешивая.

Откиньте массу на марлю, сложенную в несколько слоёв, свяжите концы и подвесьте над тазом на 10–12 часов для стекания жидкости. Не отжимайте!

Измерьте количество жидкости, смешайте её с сахаром, добавьте шафран. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 15 минут до загустения, помешивая и снимая пену.

Разложите горячее желе по стерилизованным банкам, закройте и остудите. Храните в тёмном прохладном месте.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Общество
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Общество
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Общество
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Яблочная пастила: готова за 2 часа. Полезная сладость без сахара для детей!
Общество
Яблочная пастила: готова за 2 часа. Полезная сладость без сахара для детей!
Суперсочные куриные ножки с яблоками: чудо-ужин в духовке из обычных продуктов
Общество
Суперсочные куриные ножки с яблоками: чудо-ужин в духовке из обычных продуктов
яблоки
пюре
домашние заготовки
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выяснилось местонахождение жены обвиненного в предательстве Ступникова
Песков необычной метафорой описал график Путина
Юрия Бутусова похоронили в Москве на Кунцевском кладбище
Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение
Гороскоп на неделю с 22 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна
Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой
Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на корпоративные концерты
Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА
Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов
Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах
Подполье заявило об ударе по авиабазе для F-16 в Полтаве
Россиянин отправился на отдых и заметил у себя необычную аллергию
Гороскоп на 21 сентября: Рыб ждет учеба, Весы преодолеют преграды
«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева
Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей
«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ
Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.