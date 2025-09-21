Яблочное желе с корицей и шафраном: готовим ароматный десерт

Осень — самое время для домашних заготовок из яблок! А что может быть лучше, чем нежное яблочное желе с пряными нотками корицы и шафрана? Этот десерт покорит вас своим богатым вкусом и ароматом. Готовится он без добавления загустителей, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Такое желе станет настоящим украшением вашего стола и порадует всю семью.

Для приготовления возьмите 2 килограмма зелёных кисло-сладких яблок (идеально подойдут сорта симиренко, антоновка или гренни смит). Добавьте 4 средних лимона, 4 палочки корицы и несколько нитей шафрана. Сахар добавляйте из расчёта 400 граммов на 0,5 литра полученного яблочного отвара.

Тщательно вымойте яблоки и лимоны, нарежьте их небольшими кусочками вместе с кожурой и сердцевиной. Лимоны нарежьте очень мелко. Положите фрукты в кастрюлю, добавьте корицу и влейте 1,5 литра холодной воды.

Доведите смесь до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимального, накройте крышкой и варите 1,5 часа, периодически помешивая.

Откиньте массу на марлю, сложенную в несколько слоёв, свяжите концы и подвесьте над тазом на 10–12 часов для стекания жидкости. Не отжимайте!

Измерьте количество жидкости, смешайте её с сахаром, добавьте шафран. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 15 минут до загустения, помешивая и снимая пену.

Разложите горячее желе по стерилизованным банкам, закройте и остудите. Храните в тёмном прохладном месте.

