27 августа 2025 в 23:00

Творожно-шоколадное суфле: готовится за 10 минут, всего 120 ккал

Низкокалорийное творожно-шоколадное суфле — это легкий десерт с насыщенным шоколадным вкусом, который тает во рту и идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. В нем всего 120 ккал на 100 г. Готовится суфле за 10 минут, останется только дождаться его застывания.

Для приготовления залейте 15–20 г желатина 100 мл холодной воды. Пока он набухает, смешайте 300–500 г обезжиренного творога с 10–20 г какао, 2 ст. л. меда или заменителя сахара и 100 мл молока в блендере до однородности. Нагрейте набухший желатин на медленном огне или в микроволновке (не кипятите!), соедините с творожной массой и снова взбейте. Разлейте смесь по формам и охлаждайте 2 часа.

Готовое суфле можно украсить ягодами или тертым шоколадом — оно получится легким, нежным и порадует вас без лишних калорий!

Ранее стало известно, как приготовить кабачковые рулетики с сыром и чесноком без жарки.

Дарья Иванова
Д. Иванова
