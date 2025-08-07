Без жарки! Кабачковые рулетики с сыром и чесноком — готовим в духовке

Кабачковые рулетики с сыром и чесноком, приготовленные без жарки, — это нежная закуска с пикантным вкусом, где мягкость кабачка идеально сочетается с кремовой сырной начинкой.

Рецепт: нарежьте 2 молодых кабачка вдоль тонкими пластинами (3–4 мм) с помощью овощечистки или острого ножа. Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Для начинки смешайте 200 г творожного сыра, 2 измельченных зубчика чеснока, 50 г тертого пармезана и пучок рубленого укропа. На каждую полоску кабачка выложите 1 ч. л. начинки, сверните рулетиком и закрепите зубочисткой. Выложите на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте 15 минут при 200 °C.

Готовые рулетики покоряют контрастом текстур: нежный кабачок с легким хрустом, сливочная сырная начинка с чесночной остринкой и золотистая корочка. Подавайте теплыми.

