Низкокалорийная альтернатива чипсам: хрустящие кабачки из духовки

Хрустящие кружочки кабачков из духовки — это легкая закуска с золотистой корочкой и нежной серединкой. Вкус — нейтральный с приятной сладостью, идеально сочетается с чесночными и травяными нотками.

Для приготовления нарежьте 2 молодых кабачка кружочками 0,5 см, посолите и оставьте на 10 минут. Промокните влагу, обваляйте в смеси из 2 ст. л. муки, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. чесночного порошка и щепотки соли. Выложите на решетку духовки, сбрызните оливковым маслом из пульверизатора. Выпекайте 15 минут при 200°C, переверните и готовьте еще 10 минут до хруста.

Эти кабачки — низкокалорийная и полезная альтернатива чипсам! Подавайте с йогуртово-чесночным соусом.

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