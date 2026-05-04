Бабагануш хочется делать постоянно: шикарная закуска из баклажанов — запек и смешал, на ароматный хлеб, как салат и как гарнир

Бабагануш хочется делать постоянно: шикарная закуска из баклажанов — запек и смешал, на ароматный хлеб, как салат и как гарнир

Этот бабагануш подкупает с первого раза: ничего лишнего — только запеченные до мягкости баклажаны, аромат чеснока, ореховая насыщенность и нежная кремовая текстура. Все просто: запек, смешал — и уже хочется намазать на теплый хлеб.

Запеченные баклажаны дают глубину вкуса, а сметана делает все нежным и «собранным».

Ингредиенты: баклажаны — 1,5 кг, грецкие орехи — 70 г, лук — 1 шт., чеснок — 4–5 зубчиков, сметана — 3–4 ст. л., куркума — 1 ч. л., сушеная мята — 1 ч. л., соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — немного для запекания.

Баклажаны разрезаю вдоль, делаю надрезы на мякоти, слегка солю и оставляю на 15 минут. Затем промакиваю, выкладываю в форму, сбрызгиваю маслом и запекаю при 180 °C около 40–45 минут до мягкости и легкой румяности.

Готовую мякоть выскребаю ложкой. Лук мелко нарезаю и слегка обжариваю до мягкости, чеснок измельчаю, орехи рублю.

Соединяю баклажаны, лук, чеснок и орехи, добавляю сметану, куркуму, мяту, соль и перец, перемешиваю до однородной или слегка грубой текстуры — как больше нравится.

Ранее мы делились рецептом самой вкусной запеканки. Бюджетная рыбка, яйца и овощи.