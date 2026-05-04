День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 15:05

Вкусный салат с копченой колбасой и картошкой — простой, слоеный и очень сытный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это тот самый салат, где все максимально понятно по вкусу: картошка дает мягкость и основу, грибы с луком — насыщенность, яйца — нежность, а копченая колбаса добавляет тот самый яркий акцент.

Никаких сложных сочетаний — обычные продукты, которые вместе дают плотный, «собранный» вкус. Он хорошо пропитывается и становится еще вкуснее, когда немного постоит.

Ингредиенты: картофель вареный — 3 шт., грибы — 300 г, лук — 1 шт., яйца — 4 шт., копченая колбаса или ветчина — 200 г, морковь вареная — 2 шт., сыр твердый — 100–150 г, майонез — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Картофель нарезаю кубиками и выкладываю первым слоем, слегка солю и смазываю майонезом. Грибы обжариваю с луком до мягкости, даю остыть и выкладываю следующим слоем — его можно не промазывать.

Яйца мелко нарезаю, распределяю сверху и добавляю майонез. Затем идет слой копченой колбасы или ветчины, снова немного соуса. Далее — тертая вареная морковь с тонким слоем майонеза.

Сверху посыпаю тертым сыром и убираю в холодильник на 30–60 минут, чтобы слои пропитались.

Ранее мы делились рецептом из минтая. Самая вкусная запеканка — бюджетная рыбка, яйца и овощи.

Проверено редакцией
Читайте также
Мешаю плавленые сырки с копченой курицей и огурцом — посыпаю сухариками и чесноком: салат «Каприз» за 5 минут проще винегрета и оливье
Общество
Мешаю плавленые сырки с копченой курицей и огурцом — посыпаю сухариками и чесноком: салат «Каприз» за 5 минут проще винегрета и оливье
Два салата на одной тарелке: картофельный микс встречает тунца с яблоком — идеально для уютного застолья
Общество
Два салата на одной тарелке: картофельный микс встречает тунца с яблоком — идеально для уютного застолья
Вместо долгой возни с канапе делаю эти рулетики из колбасы — 5 минут от нарезки до подачи
Общество
Вместо долгой возни с канапе делаю эти рулетики из колбасы — 5 минут от нарезки до подачи
Беру 2 грудки и 2 окорочка: такая колбаса, что не оторваться, — готовится просто, застывает в бутылке
Общество
Беру 2 грудки и 2 окорочка: такая колбаса, что не оторваться, — готовится просто, застывает в бутылке
Когда все супы надоели, готовлю по-шверински — без варки бульона, сырный и густой. Рецепт из Германии, а продукты все привычные
Общество
Когда все супы надоели, готовлю по-шверински — без варки бульона, сырный и густой. Рецепт из Германии, а продукты все привычные
салаты
колбаса
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.