Вкусный салат с копченой колбасой и картошкой — простой, слоеный и очень сытный

Это тот самый салат, где все максимально понятно по вкусу: картошка дает мягкость и основу, грибы с луком — насыщенность, яйца — нежность, а копченая колбаса добавляет тот самый яркий акцент.

Никаких сложных сочетаний — обычные продукты, которые вместе дают плотный, «собранный» вкус. Он хорошо пропитывается и становится еще вкуснее, когда немного постоит.

Ингредиенты: картофель вареный — 3 шт., грибы — 300 г, лук — 1 шт., яйца — 4 шт., копченая колбаса или ветчина — 200 г, морковь вареная — 2 шт., сыр твердый — 100–150 г, майонез — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Картофель нарезаю кубиками и выкладываю первым слоем, слегка солю и смазываю майонезом. Грибы обжариваю с луком до мягкости, даю остыть и выкладываю следующим слоем — его можно не промазывать.

Яйца мелко нарезаю, распределяю сверху и добавляю майонез. Затем идет слой копченой колбасы или ветчины, снова немного соуса. Далее — тертая вареная морковь с тонким слоем майонеза.

Сверху посыпаю тертым сыром и убираю в холодильник на 30–60 минут, чтобы слои пропитались.

