В холодильнике завалялось немного колбасы? Превращаю ее в невероятный завтрак — ленивый рецепт в духе Италии

Докторская колбаса вдруг становится главным ингредиентом почти итальянского блюда. Чиабатта, песто, шпинат и вареная колбаса — звучит дерзко, но на вкус — божественно. Этот рецепт для тех, кто любит экспериментировать. Хотите заменить колбасу запеченной курицей? Пожалуйста. Рукола вместо шпината? Тоже отлично. Фантазируйте и творите.

Что понадобится

Хлеб тостовый — 8 ломтиков, сыр чеддер — 8 ломтиков, колбаса вареная — 200 г, вяленые томаты — 50 г, шпинат свежий — 30 г, соус барбекю — 3 ст. л., масло растительное — 1 ст. л.

Как готовлю

Разогреваю гриль или сковороду-гриль. Смазываю 4 ломтика хлеба соусом барбекю. На них выкладываю по ломтику чеддера, нарезанные соломкой вяленые томаты, листья шпината, ломтики колбасы и снова по ломтику чеддера. Накрываю оставшимся хлебом. Обжариваю сэндвичи с обеих сторон до румяной корочки по 3 минуты, слегка прижимая лопаткой. Горячие сэндвичи подаю сразу, пока сыр тягучий, а хлеб хрустящий.

