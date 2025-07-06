Турецкие котлеты из кабачков с сыром и зеленью: готовим как в Стамбуле!

Турецкие котлеты из кабачков с сыром и зеленью: готовим как в Стамбуле!

Турецкие котлеты из кабачков с сыром и зеленью — это нежное сочетание сочной овощной основы и тягучей начинки с пряными нотками свежей зелени. Готовим как в Стамбуле!

Для приготовления натрите 500 г молодых кабачков на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Добавьте 1 яйцо, 100 г муки, 50 г манки, измельченный пучок укропа и петрушки, посолите по вкусу. Для начинки смешайте 150 г тертого сыра (лучше чеддера или сулугуни) с 1 зубчиком чеснока и щепоткой молотого перца.

Сформируйте из кабачковой массы лепешки, выложите в центр сырную начинку, защипните края и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Котлеты получаются хрустящими снаружи и невероятно сочными внутри, с потрясающим контрастом текстур — нежная кабачковая основа и тающий сырный центр. Подавайте их со свежими овощами и йогуртовым соусом с чесноком — это блюдо станет хитом любого стола, особенно в сезон молодых кабачков!

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