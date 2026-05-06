Кабачки в дырках и липкие, как варенье: сода с кухни выручает и гонит вредителей прочь

Когда на листьях кабачков появляются дырки, желтые пятна и липкость, счет идет на дни. Тля, клещ и мучнистая роса быстро портят завязи. Выручает простое средство с кухни — обычная сода, если использовать ее правильно.

Сода создает щелочную среду: она повреждает мягкие тела насекомых и тормозит развитие грибка. Для раствора берут 1 л теплой воды, 2 ст. л. соды, добавляют 1 ст. л. растительного масла и 1/2 ч. л. жидкого мыла — так смесь лучше держится на листьях. Опрыскивают вечером, аккуратно смачивая обе стороны листа. Уже через несколько часов тля осыпается, а клещ гибнет. Через сутки растения обязательно проливают чистой водой, чтобы смыть остатки и не «засолить» почву.

Важно не переборщить: достаточно одной обработки в 10 дней, всего до трех за сезон. При белом налете можно добавить 5 капель йода. Для профилактики делают более слабый раствор и используют раз в две недели.

