09 мая 2026 в 18:05

Названо число рейсов, которые приняли аэропорты юга России с начала суток

Аэропорты юга России с начала суток 9 мая приняли и отправили более 100 рейсов, сообщил Минтранс РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что до конца дня планируется выполнить 347 рейсов.

С начала суток 9 мая в/из аэропортов юга России уже выполнено свыше 100 рейсов, на которых перевезено более 14 тыс. пассажиров, — говорится в сообщении.

В Минтрансе добавили, что ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Там указали, что пассажирам предоставляют все необходимые услуги в полном объеме.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что на юге России и в других регионах страны на 20:00 мск 8 мая было перевезено более 7,1 тыс. пассажиров. Перевозки осуществлялись на 55 рейсах между аэропортами.

До этого стало известно, что 13 аэропортов на юге России приостановили свою деятельность в результате атак со стороны украинской армии в период действия режима прекращения огня. Причиной послужило попадание беспилотника ВСУ в административное здание службы аэронавигации.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

