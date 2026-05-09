09 мая 2026 в 18:33

«Я счастлив»: ветеран не сдержал эмоций после общения с Путиным на параде

Ветеран ВОВ Люлько: Путин создал сильную Россию с хорошим вооружением

Президент России Владимир Путин сумел создать сильную страну с хорошим вооружением, заявил в беседе с NEWS.ru участник Великой Отечественной войны Семен Люлько, которому 26 мая исполнится 100 лет. Он один из шести ветеранов, присутствовавших на параде Победы в Москве.

Люлько воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах в составе 100-й гвардейской стрелковой Свирской Краснознаменной дивизии в качестве заряжающего и наводчика 82-мм миномета. Принимал участие в освобождении территории Венгрии, Австрии и Чехословакии. Ветеран рассказал, что ежегодно посещает праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

Я счастлив, что был близко с президентом, который сумел создать сильную страну с хорошим вооружением. Не было бы этого вооружения, нас бы давно могли «прижать». Благодаря Путину, который держит все в своих руках, мы с вами существуем, — отметил Люлько.

Обращаясь к молодежи, ветеран пожелал никогда не испытывать того, что выпало на долю его поколения. Он сказал, что хочет чистого неба и чтобы никогда не было войны. Хотя, по мнению Люлько, это предугадать тяжело, поскольку «на Земле живут разные люди, которым всего мало и которые хотят порабощать других». Этого России нужно избежать, резюмировал он.

Ранее ребенок войны Анатолий Иванович рассказал, что в День Победы в 1945 году на улицы вышло очень много людей. По его словам, народ плясал, пел и плакал. Люди, несмотря на разруху, вызванную войной, оставались «живыми», добавил пенсионер.
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
