День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 18:41

Новак раскрыл сроки действия договоров с нефтяниками по топливу

Новак: договоры с нефтяниками по топливу будут действовать до конца 2026 года

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Договоры с нефтяными компаниями по топливу будут действовать до конца 2026 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что соглашения пока не подписаны. Эти контракты нацелены на стабилизацию внутреннего рынка топлива, передает ТАСС.

Еще не подписаны, но в процессе. Постановление правительства вышло, подтверждающее форму данного соглашения, — сказал Новак.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о заключении специальных соглашений между правительством и нефтяными компаниями для стабилизации внутреннего рынка. Согласно документу, Минэнерго и ФАС определят с производителями четкие объемы поставок топлива, необходимые для удовлетворения национального спроса.

До этого Новак заявил, что правительство России определилось с дальнейшей судьбой демпфирующего механизма на топливном рынке и не стало сохранять временные послабления. Мораторий на обнуление демпфера прекратил свое действие с 1 мая 2026 года. При этом вице-премьер РФ отметил, что на глобальном нефтяном рынке сложилась крайне тяжелая ситуация.

Власть
Россия
Новак
нефтяные компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: Запад рассчитывал на крах России за полгода в 2022 году
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.