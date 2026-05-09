Новак раскрыл сроки действия договоров с нефтяниками по топливу Новак: договоры с нефтяниками по топливу будут действовать до конца 2026 года

Договоры с нефтяными компаниями по топливу будут действовать до конца 2026 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что соглашения пока не подписаны. Эти контракты нацелены на стабилизацию внутреннего рынка топлива, передает ТАСС.

Еще не подписаны, но в процессе. Постановление правительства вышло, подтверждающее форму данного соглашения, — сказал Новак.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о заключении специальных соглашений между правительством и нефтяными компаниями для стабилизации внутреннего рынка. Согласно документу, Минэнерго и ФАС определят с производителями четкие объемы поставок топлива, необходимые для удовлетворения национального спроса.

До этого Новак заявил, что правительство России определилось с дальнейшей судьбой демпфирующего механизма на топливном рынке и не стало сохранять временные послабления. Мораторий на обнуление демпфера прекратил свое действие с 1 мая 2026 года. При этом вице-премьер РФ отметил, что на глобальном нефтяном рынке сложилась крайне тяжелая ситуация.