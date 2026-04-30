Новак озвучил решение правительства насчет моратория на обнуление демпфера

Правительство России определилось с дальнейшей судьбой демпфирующего механизма на топливном рынке и не стало сохранять временные послабления, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. По его словам, мораторий на обнуление демпфера прекратит свое действие с 1 мая 2026 года, передает ТАСС.

Что касается моратория на демпфер, то, учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства. Если будет потребность в такого рода решениях, тогда отдельно будет принято решение, — сказал он.

Ранее Новак заявил, что на глобальном нефтяном рынке сложилась крайне тяжелая ситуация. По его словам, на торговые площадки перестали поступать очень большие партии сырья.

Также вице-премьер сказал, что Россия, будучи одним из крупнейших производителей нефти, не намерена выходить из формата ОПЕК+. По его словам, этот механизм помогает сглаживать риски на нефтяных рынках в кризисные периоды. Прежде Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.