Новак объяснил, почему Россия не намерена выходить из формата ОПЕК+ Новак назвал формат ОПЕК+ эффективным и полезным механизмом для нефтяного рынка

Россия, будучи одним из крупнейших производителей нефти, не намерена выходить из формата ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот механизм помогает сглаживать риски на нефтяных рынках в кризисные периоды.

Мы как крупнейшая страна — производитель нефти не собираемся выходить из этой кооперации, потому что считаем, что она очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризиса, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме, — сказал он.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны заблаговременно не информировали Москву о своих планах. Россия узнала об этом уже постфактум.

До этого независимый эксперт Владимир Демидов заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК не вызовет колебаний стоимости нефти, так как на страну приходится только 2% от общемировой добычи. По его мнению, решение Эмиратов нанесло определенный репутационный удар по престижу организации, но не станет серьезным экономическим фактором на глобальном рынке.