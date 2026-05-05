Беру 2 баклажана и готовлю имам баялды — просто огненная закуска к мясу и картошке

Имам баялды — классика турецкой кухни, где все держится на простых продуктах и правильной текстуре. Баклажаны здесь не жарят до тяжести, а запекают до мягкости, чтобы они стали почти кремовыми.

Начинка — лук, томаты и чеснок — дает сладость и сочность, а в итоге получается насыщенная, ароматная закуска без лишней жирности.

Ингредиенты: баклажаны — 2 шт., лук — 2 шт., помидоры — 2–3 шт., чеснок — 3–4 зубчика, оливковое или растительное масло — 3–4 ст. л., сахар — щепотка, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, зелень — по желанию.

Баклажаны разрезаю вдоль, делаю надрезы на мякоти, слегка солю и оставляю на 15 минут. Затем промакиваю, смазываю маслом и запекаю при 180 °C около 25–30 минут, пока они не станут мягкими.

Лук нарезаю полукольцами и медленно обжариваю до мягкости и легкой сладости. Добавляю помидоры и чеснок, тушу до густой, ароматной массы, приправляю солью, перцем и щепоткой сахара.

Из баклажанов аккуратно вынимаю часть мякоти, смешиваю с начинкой и заполняю лодочки. Возвращаю в духовку еще на 10–15 минут.

Подаю теплыми или холодными — вкус раскрывается по-разному, но всегда получается насыщенно и очень ароматно.

Ольга Шмырева
