Ивангороду присвоили почетное звание «Город воинской доблести»

Ивангороду официально присвоено почетное звание «Город воинской доблести», сообщает РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал копию соответствующего областного закона местным властям во время торжественного мероприятия. Церемония вручения состоялась в рамках масштабного концерта «Берега Победы», приуроченного к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Ленинградской области вручает копию областного закона главе муниципального образования «Ивангородское городское поселение» Виктору Михайловичу Карпенко, главе администрации Ивангородского городского поселения Николаю Николаевичу Коломейцеву, — объявил ведущий программы Дмитрий Губерниев.

Праздничное шоу уже четвертый год подряд организуют у стен старинной Ивангородской крепости на самом берегу реки Нарвы. В программе вечера выступления таких групп и исполнителей, как ансамбль «Криница», ВИА «Белорусские легенды», группа «На-На», Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили и Юрий Лоза.

Ранее стало известно, что жители эстонской Нарвы смогли посмотреть трансляцию парада Победы с территории приграничного Ивангорода. В городской администрации сообщили, что показ организовали с помощью большого экрана, установленного на берегу реки. Вечером на этом же экране планируют транслировать праздничный концерт.