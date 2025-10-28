Этот кекс невозможно забыть: идеальное сочетание ванили и шоколада в каждом кусочке

Я особенно люблю готовить этот кекс холодной осенью, когда за окном моросит дождь и рано темнеет. Процесс приготовления успокаивает и создает особую атмосферу уюта, а аромат ванили и шоколада, наполняющий кухню, поднимает настроение лучше любого антидепрессанта. Готовить его — все равно что создавать кулинарный талисман против осенней хандры.

Готовлю так: сначала делаю шоколадный бисквит. Взбиваю три яйца с сиропом топинамбура (70–80 мл) до пышной пены, аккуратно добавляю просеянную муку (80 г), какао (25 г) и разрыхлитель (1 ч. л.). Выпекаю в смазанной форме при 180 °С 25–30 минут. Когда бисквит остынет, вырезаю из него фигурки тыковок формой для печенья. Для ванильного бисквита отделяю белки четырех яиц от желтков, взбиваю белки с сахарной пудрой (30 г), добавляю желтки, затем просеянную муку (90–100 г) с разрыхлителем (5 г). Заливаю ванильным тестом шоколадные тыковки в форме и выпекаю еще 25–30 минут. Для крема смешиваю сгущенку (80 г) со сметаной (150 г) и украшаю остывший кекс.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.