Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 04:02

Этот морковный кекс уплетают даже дети — секрет в комбо из корицы и имбиря

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я особенно люблю готовить этот кекс для семейных завтраков, когда хочется чего-то вкусного, но не слишком тяжелого. Нежная текстура с кусочками моркови и орехов, аромат корицы и апельсиновой цедры создают по-настоящему уютную атмосферу. А творожный крем делает десерт еще более праздничным.

Для теста мне нужно: сливочное масло (90 г), растительное масло (45 г), сахар (140 г), яйца (2 шт.), мука (300 г), морковь (110 г), грецкие орехи (30 г), изюм (30 г), цедра апельсина (1 шт.), специи (5 г), сметана (50 г), разрыхлитель (3 г), сода (2 г). Для крема: творожный сыр (150 г), сливки 33% (150 г), сахарная пудра (40 г). Готовлю так: взбиваю масла с сахаром, добавляю яйца, затем муку с разрыхлителем и содой. Вмешиваю тертую морковь, орехи, изюм и специи. Выпекаю при 180 °C 35–40 минут. Для крема взбиваю сливки с сахарной пудрой и творожным сыром. Украшаю остывший кекс.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

Читайте также
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Общество
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Общество
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Этот кекс невозможно забыть: идеальное сочетание ванили и шоколада в каждом кусочке
Общество
Этот кекс невозможно забыть: идеальное сочетание ванили и шоколада в каждом кусочке
Этот рулет ничуть не уступает тортам, но готовится проще простого: вкуснота с вареньем и кремом
Общество
Этот рулет ничуть не уступает тортам, но готовится проще простого: вкуснота с вареньем и кремом
еда
рецепты
десерты
кексы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция ищет сбежавшую лабораторную обезьяну с вирусами
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Стало известно о чудовищных потерях ВСУ в Красноармейске
Технолог назвала самый универсальный режим стирки
Российская делегация начала работу на АТЭС
Преступники сбрасывали бомбы с беспилотников в фавелах Рио-де-Жанейро
Между Россией и Японией может появиться авиасообщение
В Госдуме рассказали, какие дачные постройки освобождены от налога
Врач ответила, опасны ли содержащиеся во фруктах лектины
Глава РФПИ подаст в суд на американскую газету
Шереметьево прекратил обслуживание рейсов
14 аэропортов России закрыты: детали, что атаковали ВСУ ночью 29 октября
Названы лучшие способы навсегда избавиться от шума соседей без конфликтов
Еще семь аэропортов России закрылись
Коррупция в ВСУ: воевать некому — все купили себе теплые места в тылу
Балицкий извинился за свои высказывания о Курской области
ПВО уничтожила еще три дрона, летевших на Москву
Очевидцы передают, что ночное небо Ульяновской области озарили взрывы
ЦРУ и НАТО обсуждают планы по влиянию на Россию
Фаза Луны сегодня, 29 октября 2025 года. Опасаемся иллюзий и панических атак
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.