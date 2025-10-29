Этот морковный кекс уплетают даже дети — секрет в комбо из корицы и имбиря

Я особенно люблю готовить этот кекс для семейных завтраков, когда хочется чего-то вкусного, но не слишком тяжелого. Нежная текстура с кусочками моркови и орехов, аромат корицы и апельсиновой цедры создают по-настоящему уютную атмосферу. А творожный крем делает десерт еще более праздничным.

Для теста мне нужно: сливочное масло (90 г), растительное масло (45 г), сахар (140 г), яйца (2 шт.), мука (300 г), морковь (110 г), грецкие орехи (30 г), изюм (30 г), цедра апельсина (1 шт.), специи (5 г), сметана (50 г), разрыхлитель (3 г), сода (2 г). Для крема: творожный сыр (150 г), сливки 33% (150 г), сахарная пудра (40 г). Готовлю так: взбиваю масла с сахаром, добавляю яйца, затем муку с разрыхлителем и содой. Вмешиваю тертую морковь, орехи, изюм и специи. Выпекаю при 180 °C 35–40 минут. Для крема взбиваю сливки с сахарной пудрой и творожным сыром. Украшаю остывший кекс.

