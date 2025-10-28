Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 21:31

Этот рулет ничуть не уступает тортам, но готовится проще простого: вкуснота с вареньем и кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно нежный и воздушный бисквитный рулет. Он ничуть не уступает тортам по вкусу, но готовится проще простого. Эта вкуснота с вареньем и сливочным кремом станет любимым десертом.

Вкус получается божественным: нежный воздушный бисквит с тонкой карамельной корочкой, кисло-сладкое варенье и облачный сливочный крем создают идеальную гармонию.

Рецепт: для коржа взбейте 4 яйца со 150 г сахара до пышной светлой массы, добавьте 150 г просеянной муки и аккуратно перемешайте. Тесто вылейте на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 10–12 минут при 200 °C до золотистого цвета. Готовый горячий бисквит сразу сверните вместе с бумагой и остудите. Для крема взбейте 400 мл холодных сливок с 100 г сахарной пудры. Разверните остывший бисквит, смажьте 200 г варенья (на свой выбор), распределите крем и сверните рулет.

Охладите 2-3 часа. Пропитавшись, рулет буквально тает во рту, оставляя нежное послевкусие.

Ранее стало известно, как приготовить клафути с грушей: этот пирог сделать проще, чем оладьи.

Дарья Иванова
Д. Иванова
