Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 03:46

Этот пирог готовить проще, чем оладьи: нежный клафути с грушей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог готовить проще, чем оладьи! Клафути с грушей хорош тем, что для него используются простые ингредиенты, он не требует особых кулинарных навыков и выглядит как ресторанный десерт.

Вкус получается нежным и сбалансированным: сочные груши с медовыми нотками гармонируют с ванильным кремовым тестом, напоминающим запеченный пудинг.

Вам понадобится: 2-3 спелые груши, 3 яйца, 100 г муки, 100 г сахара, 200 мл молока, щепотка ванилина. Груши очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Выложите их в смазанную маслом форму для запекания. Взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте муку, затем молоко, продолжая взбивать. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. Залейте груши тестом и выпекайте 35–40 минут при 180°C до золотистой корочки.

Подавайте этот нежный десерт теплым с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками для полного наслаждения!

Ранее стало известно, как приготовить белковый творожный пирог — его можно есть даже вечером.

Читайте также
Без раскатки теста и ненужной возни. Вкуснейший пирог с капустой и яйцом за 30 минут — румяное чудо
Общество
Без раскатки теста и ненужной возни. Вкуснейший пирог с капустой и яйцом за 30 минут — румяное чудо
Карамельный пирог: простой рецепт из банки сгущенки —  но все подумают, что он из кондитерской
Общество
Карамельный пирог: простой рецепт из банки сгущенки —  но все подумают, что он из кондитерской
Так больше не готовят: рецепт «Наполеона» из СССР — самый вкусный десерт
Семья и жизнь
Так больше не готовят: рецепт «Наполеона» из СССР — самый вкусный десерт
На праздник и в будни: классический рецепт цезаря: это вкуснейший салат
Семья и жизнь
На праздник и в будни: классический рецепт цезаря: это вкуснейший салат
Я добавила один ингредиент — и шарлотка стала волшебной: секрет внутри
Семья и жизнь
Я добавила один ингредиент — и шарлотка стала волшебной: секрет внутри
пироги
рецепты
выпечка
груши
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пугачева может остаться без пенсионных доплат в России
Очевидцы рассказали о работе ПВО над Сочи
Как обезопасить себя при продаже квартиры: 10 полезных советов юриста
Силуанов раскрыл экономические тенденции в России
Стало известно, как бойцы ВСУ своей болтливостью сдали собственные позиции
Студентов-медиков научат управлять медицинскими дронами
Россиянам рассказали, какое наказание ждет кибермошенников
Зеленского заподозрили в желании получить карт-бланш на оружие США
Мужчинам и женщинам назвали неочевидную причину репродуктивных проблем
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
Росавиация «убрала» самолеты над еще пятью российскими аэропортами
«Болезненный удар»: на Западе отреагировали на будущие переговоры США и РФ
Умер легендарный гитарист Kiss Фрейли: причина, что известно
Новый роман, творческая пауза, дочери от Учителя: где сейчас Юлия Пересильд
Психолог ответила, как воспитать уверенного в себе ребенка
Зеленский напрягся: Одесса на грани бунта — в городе просыпается подполье
Названо два потенциальных места встречи Трампа и Путина в Будапеште
Объявлено имя самого высокооплачиваемого футболиста в мире
В ОП предложили выдворять иностранцев за одно действие
Наземный робот ВСУ пал в районе Красноармейска
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.