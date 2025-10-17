Этот пирог готовить проще, чем оладьи: нежный клафути с грушей

Этот пирог готовить проще, чем оладьи! Клафути с грушей хорош тем, что для него используются простые ингредиенты, он не требует особых кулинарных навыков и выглядит как ресторанный десерт.

Вкус получается нежным и сбалансированным: сочные груши с медовыми нотками гармонируют с ванильным кремовым тестом, напоминающим запеченный пудинг.

Вам понадобится: 2-3 спелые груши, 3 яйца, 100 г муки, 100 г сахара, 200 мл молока, щепотка ванилина. Груши очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Выложите их в смазанную маслом форму для запекания. Взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте муку, затем молоко, продолжая взбивать. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. Залейте груши тестом и выпекайте 35–40 минут при 180°C до золотистой корочки.

Подавайте этот нежный десерт теплым с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками для полного наслаждения!

