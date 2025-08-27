Груши в пряном сиропе с апельсином

День знаний — 2025
Это не просто заготовка, а настоящий десерт, который оценят даже гурманы. Возьмите упругие осенние груши (1 кг), вымойте их, очистите от кожицы и нарежьте тонкими дольками, словно для изысканного пирога. В стерильные банки уложите груши слоями, пересыпая каждый щепоткой тертой апельсиновой цедры. Для сиропа в сотейнике соедините не воду, а свежевыжатый апельсиновый сок, добавьте 450 г тростникового сахара, раздавите стручок кардамона, бросьте звездочку бадьяна и палочку ванили. Доведите до легкого кипения, помешивая, пока сахар не растворится полностью. Залейте груши этим ароматным сиропом, прикройте крышками и простерилизуйте банки на водяной бане 15–20 минут. Храните в кладовой — этот конфитюр не боится комнатной температуры. Подавайте с мягкими сырами или просто на кусочке бриоши.

Ранее мы рассказывали про Икру из кабачков «Пальчики оближешь»

