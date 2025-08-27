День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 02:12

Крупнейшая в мире нефтегазовая компания планирует вернуться в Россию

WSJ: американская компания ExxonMobil может вернуться в Россию

Фото: gazprom.ru

Американская компания ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Речь идет о проекте «Сахалин‑1», куда организация готова вернуться при условии одобрения со стороны правительств России и США в рамках мирного процесса по Украине.

По данным издания, руководство Exxon обратилось к Белому дому за поддержкой возможного возобновления деятельности в РФ. Генеральный директор компании Даррен Вудс обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в последние недели.

Ранее сенатор Анатолий Артамонов рассказал, что правительство установит критерии лояльности для иностранных компаний. Он отметил, что не все ушли из страны по доброй воле, часть из них заставили правительства недружественных стран.

До этого автоэксперт Сергей Шерстенников заявил, что автопарк России продолжит стареть в ближайшие годы, несмотря на появление новых китайских марок. По его словам, даже популярные бренды вроде Toyota не смогут изменить ситуацию из-за ограниченных поставок новых автомобилей.

ExxonMobil
США
Россия
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полянский заявил, что РФ недовольна расследованием по «Северным потокам»
Крупнейшая в мире нефтегазовая компания планирует вернуться в Россию
Казахстанский «Кайрат» впервые вырвался в групповой этап Лиги чемпионов
«Для них украинцы — быдло»: Польша режет выплаты беженцам и ВСУ за Starlink
Россия перевела Латвии деньги на военные пенсии
Генпрокуратура потребовала арестовать имущество колхоза «Восток-1»
Мигранты сыграли в бейсбол на мемориале ВОВ в Тульской области
Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале
«Встают в позу»: Трамп высказался о нелегитимности Зеленского
Дочь Борисовой увеличила попу и грудь. Кто еще из звезд рано делал пластику
В Госдуме предрекли очередное подорожание бензина
27 августа — Михей Тиховей: к чему кричат утки и восходит красное солнце
В Дагестане произошло сильное землетрясение
Груши в пряном сиропе с апельсином
Трамп заявил о планах вернуть древнюю карательную практику в США
«Взрыв и пожар»: беспилотник ВСУ рухнул на жилой дом в Ростове-на-Дону
Трамп понадеялся на «очень быстрое» урегулирование двух важных вопросов
Павел Абрамов ушел с поста замглавы Росмолодежи
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 августа 2025 года
Груши карамельные с бальзамиком и розмарином
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.