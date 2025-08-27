Крупнейшая в мире нефтегазовая компания планирует вернуться в Россию WSJ: американская компания ExxonMobil может вернуться в Россию

Американская компания ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Речь идет о проекте «Сахалин‑1», куда организация готова вернуться при условии одобрения со стороны правительств России и США в рамках мирного процесса по Украине.

По данным издания, руководство Exxon обратилось к Белому дому за поддержкой возможного возобновления деятельности в РФ. Генеральный директор компании Даррен Вудс обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в последние недели.

Ранее сенатор Анатолий Артамонов рассказал, что правительство установит критерии лояльности для иностранных компаний. Он отметил, что не все ушли из страны по доброй воле, часть из них заставили правительства недружественных стран.

