25 августа 2025 в 15:45

Готовится на заливном тесте, выпекается сам! Медовый пирог с грушами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медовый пирог с грушами — это чудо-сочетание нежной медовой сладости, сочных груш и аромата корицы. Пирог получается слегка влажным внутри с карамельной корочкой сверху. Он готовится на заливном тесте и выпекается сам!

Для приготовления взбейте 2 яйца с 100 г сахара и 3 ст. л. меда до пышности, добавьте 120 мл молока, 80 мл растительного масла, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и 1 ч. л. корицы. Тесто должно получиться как густая сметана. Груши (2–3 шт.) очистите, нарежьте дольками и выложите в форму, заливая подготовленным тестом. Выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте теплым — этот пирог станет звездой любого чаепития, даря неповторимый вкус меда, фруктов и пряностей в каждом кусочке!

пироги
груши
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
