Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

04 октября 2025 в 04:42

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа — на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля, передает РИА Новости. В материале сказано, что размер индексации страховой пенсии с 1 февраля 2027 года планируется на уровне 4%, а с 1 апреля — 3,4%.

В 2028 году, как оказалось, что они также будут увеличены в два этапа. На 4% с 1 февраля и на 3,8% — с 1 апреля.

Ранее профессор Юлия Финогенова в беседе с NEWS.ru напомнила о возможности получения накопительной части пенсии в виде единовременной выплаты. Она пояснила, что такие средства выплачиваются единоразово, если рассчитанный размер ежемесячной выплаты из пенсионных накоплений оказывается ниже 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в РФ.

Тем временем депутат Московской областной думы Анатолий Никитин информировал, что в России необходимо увеличить страховые пенсии по старости до уровня не менее 35 тысяч рублей. По его словам, данная мера окажет положительное влияние на экономику, стимулируя рост потребительского спроса и, как следствие, увеличение предложения товаров и услуг.

