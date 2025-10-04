Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 05:53

Лидер группы «Ногу свело!» не смог оспорить решение суда

Лидеру группы "Ногу свело!" Покровскому не удалось оспорить иноагентский штраф

Максим Покровский Максим Покровский Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, передает РИА Новости. По данным агентства, санкция была назначена за посты в Telegram-канале.

Сам Покровский пытался оспорить штраф, доказывая, что в данном случае отсутствует состав правонарушения, и подал жалобу на свободу слова, однако суд эту попытку отклонил.

Судом установлено, что возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, у Покровского имелась, — говорится в документах.

Ранее стало известно, что Покровский принял решение больше не поддерживать публично Украину на частных мероприятиях. По данным источника, на это покинувший Россию артист пошел, чтобы не терять заработок и пророссийскую аудиторию. При этом продюсер Павел Рудченко уверен, что позиция музыканта осталась прежней, он лишь перестал публично ее озвучивать.

До этого Покровский неоднократно выступал в поддержку Украины, участвовал в проукраинских концертах и митингах, а также критиковал действия российского руководства. После начала СВО артист с семьей переехал в США.

иноагенты
музыканты
суды
штрафы
