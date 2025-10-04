Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 07:00

Где-то грозы и плюс 24, а где-то снег и минус 19: погода в РФ 6–12 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осень подбирается к экватору, солнечных дней в центральной части России становится меньше, а дождей — больше. Но кое-где воздух еще прогревается до +24 градусов. За Уралом уже почти везде идет снег, на севере морозы подбираются к 20-градусной отметке. С прогнозом погоды в РФ с 6 по 12 октября NEWS.ru ознакомила научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Где будет пасмурно и дождливо

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях ожидается облачная и дождливая погода. Преобладающая температура в ночные часы будет находиться в диапазоне +3–10 градусов, в дневное время — +9–15 градусов, а во вторник, 7 октября, она может подняться местами до +17 градусов.

В Рязанской, Тамбовской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях на предстоящей неделе пройдут дожди, наиболее интенсивные — в понедельник и вторник. Преобладающая температура ночью — +5–10 градусов, в дневные часы — +11–17 градусов.

В Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях местами возможны небольшие дожди. Температура по ночам будет колебаться в диапазоне +7–12 градусов, в дневное время местами она может подниматься до +18 градусов. При этом в части регионов Центрального Черноземья сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В каких регионах ожидается почти летняя погода

На севере Приволжья — в Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях — в силу господства антициклона ожидается ясная погода без осадков с довольно резкими температурными перепадами. Например, по ночам столбики термометров будут показывать +2–7 градусов в начале недели и от −2 до +5 градусов ближе к выходным, а днем воздух будет прогреваться до +10–15 градусов.

В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях неделя тоже пройдет почти без осадков. Их вероятность наиболее высока в понедельник, 6 октября. По ночам там ожидается +2–9 градусов, днем — +13–18 градусов. Местами сохранится высокая пожарная опасность.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях также сохраняется опасность возникновения природных пожаров из-за сухой погоды. Дожди здесь, как и на юге Приволжского федерального округа, ожидаются только в понедельник, в остальные дни рабочей недели — преимущественно без осадков. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +17–24 градусов, по ночам они будут колебаться в диапазоне +7–14 градусов.

На Кубани, в Ставрополье, Адыгее и республиках Северного Кавказа в начале недели местами возможны дожди, в ночь на понедельник в Краснодарском крае — сильные, с грозой и ветром до 15–20 метров в секунду. В последующие дни осадки прекратятся. Преобладающая дневная температура воздуха составит +18–24 градуса, ночная — +9–15 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Где будет умеренно холодно и влажно

На севере Урала — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — будет почти зимняя погода со снегопадами, которые могут переходить в снег с дождем и дождь. По ночам здесь холодно — от −4 до +1 градуса. Днем в первой половине недели будет от 0 до +5 градусов, затем — от −1 до +4 градусов.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях в начале недели местами ожидается дождь со снегом, со среды — без осадков. Преобладающая температура в этих регионах будет находиться в диапазоне от −2 до +3 градусов в ночные часы. Днем ожидается +6–12 градусов.

В Омской, Томской, Новосибирской областях и в Алтайском крае пройдут дожди со снегом. По ночам температура воздуха здесь будет опускаться до −6 градусов, а днем она будет держаться в районе +1–6 градусов.

На Кузбассе, в центре и на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, Республике Алтай и Иркутской области по ночам местами до −8 градусов. Днем — от 0 до +5 градусов. Практически во всех этих регионах ожидаются снегопады и дожди, а в отдельных районах Иркутской области 6 октября прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и снега. При этом порывы ветра будут достигать 17–22 метров в секунду.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где будет холоднее всего

На севере Красноярского края — в Эвенкии, на Таймыре и в Туруханском округе — на предстоящей неделе ожидаются снегопады, мокрый снег и дожди. В понедельник ночью — −2–7 градусов, в последующие сутки ночные температуры опустятся до −4–9 градусов. В дневные часы на протяжении рабочей недели термометры покажут от −4 до +1 градуса.

В Якутии ожидаются снегопады разной интенсивности, местами с дождем. Преобладающая температура будет находиться в диапазоне −6–11 градусов в ночное время и от 0 до −7 — в дневное. В отдельных районах на востоке и северо-востоке республики по ночам — морозы до −16–19 градусов.

На Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатки пройдет снег и мокрый снег, местами дожди. Температура в этих регионах будет находиться в диапазоне −2–8 градусов по ночам, а днем она будет меняться от −2 до +4 градусов.

На юге Камчатки ожидается переменная облачность, в понедельник и четверг дожди. В начале недели днем — +10–12 градусов, ночью — около +5 градусов. Со среды там немного похолодает.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Куда придет непогода с ветрами и снегом

В Бурятии в дневные часы ожидается +3–7 градусов с тенденцией к повышению температуры к середине недели. По ночам столбики термометров будут показывать −3–6 градусов. В Забайкалье в понедельник днем может потеплеть до +10 градусов, ночью же там будет всего −1 градус. Со вторника до четверга в регионе ожидается +5–7 градусов по ночам и −5–6 градусов в дневное время.

В двух этих субъектах в понедельник пройдет дождь со снегом, в Бурятии 6 октября прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер будет дуть со скоростью 19–24 метра в секунду. Со среды осадки прекратятся. В Забайкалье местами сохранится высокая пожарная опасность.

На Юге Хабаровского края, в Еврейской автономной и Амурской области прогнозируются дожди со снегом. По ночам там будет холодно — от 0 до −6 градусов, днем в понедельник — +4–9 градусов. Последующие двое суток температурный фон будет снижаться примерно на один градус в день. Высокая пожарная опасность может наблюдаться в отдельных районах Хабаровского края.

В Приморье и на Сахалине в понедельник местами дожди. Ночью ожидается +2–7 градусов, днем — +11–16 градусов. В понедельник в северных и центральных районах острова ожидается ветер с порывами 17–22 метра в секунду.

