Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 07:10

Некоторые россияне получат повышенную пенсию за январь в декабре

Нилов: ряд пенсионеров уже в конце декабря получит пенсию за январь на 7,6% выше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые россияне досрочно получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь уже в конце декабря 2025 года, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, в проект бюджета на 2026 год включена индексация страховых пенсий не с 1 февраля, как предполагалось поначалу, а с 1 января.

Пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, из-за продолжительных новогодних праздников вместо начала января получат пенсии в проиндексированном виде уже в конце декабря. В том числе и работающие пенсионеры, которые с этого года получают проиндексированную пенсию, — сказал Нилов.

Ранее профессор Юлия Финогенова в беседе с NEWS.ru напомнила о возможности получения накопительной части пенсии в виде единовременной выплаты. Она пояснила, что такие средства выплачиваются единоразово, если рассчитанный размер ежемесячной выплаты из пенсионных накоплений оказывается ниже 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в РФ.

До этого депутат Московской областной думы Анатолий Никитин выразил мнение, что в России необходимо увеличить страховые пенсии по старости до уровня не менее 35 тысяч рублей. По его мнению, данная мера окажет положительное влияние на экономику.

Тем временем стало известно, что в 2026 году 706 тыс. россиян смогут разом забрать свои пенсионные накопления. Эти деньги накапливались в 2002–2013 годах, с 2014-го на них действует «заморозка». Уточняется, что средний размер выплат по стране составит примерно 68 тыс. рублей.

пенсия
индексация
Госдума
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ангарский маньяк сделал признание об орудии убийства
Пенсионер из Германии спровоцировал массовое отравление
Россиянам раскрыли, когда пособие по беременности превысит 1 млн рублей
Звание на Украине, операция, слова об СВО: как живут актрисы «Сватов»
Стилист рассказала, какие символы русской культуры скоро войдут в моду
Отчаянное спасение элиты ВСУ, бои в Северске: новости СВО к утру 4 октября
Ангарский маньяк сломал одной из жертв 10 ребер и пробил череп топором
Россия может обзавестись новым поставщиком морепродуктов
В США объяснили, почему Киев не получит новые модификации Tomahawk
Российский боец в одиночку удерживал дюжину украинских солдат 17 часов
«Надуманная глупость»: посла Украины поставили на место из-за Нетребко
Оператор австрийской компании ORF засудил ТЦК после насильного задержания
Свыше десятка регионов России попали под удар почти 120 БПЛА
Нурмагомедов раскрыл, кому посвятил победу в реванше над Хьюзом в Дубае
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 октября: инфографика
Некоторые россияне получат повышенную пенсию за январь в декабре
Киев атаковал сразу пять муниципалитетов Ростовской области
Штурмовавший Капитолий в 2021 году «шаман» передал привет Путину
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту больше девяти километров
Где-то грозы и плюс 24, а где-то снег и минус 19: погода в РФ 6–12 октября
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.