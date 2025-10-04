Некоторые россияне получат повышенную пенсию за январь в декабре Нилов: ряд пенсионеров уже в конце декабря получит пенсию за январь на 7,6% выше

Некоторые россияне досрочно получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь уже в конце декабря 2025 года, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, в проект бюджета на 2026 год включена индексация страховых пенсий не с 1 февраля, как предполагалось поначалу, а с 1 января.

Пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, из-за продолжительных новогодних праздников вместо начала января получат пенсии в проиндексированном виде уже в конце декабря. В том числе и работающие пенсионеры, которые с этого года получают проиндексированную пенсию, — сказал Нилов.

Ранее профессор Юлия Финогенова в беседе с NEWS.ru напомнила о возможности получения накопительной части пенсии в виде единовременной выплаты. Она пояснила, что такие средства выплачиваются единоразово, если рассчитанный размер ежемесячной выплаты из пенсионных накоплений оказывается ниже 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в РФ.

До этого депутат Московской областной думы Анатолий Никитин выразил мнение, что в России необходимо увеличить страховые пенсии по старости до уровня не менее 35 тысяч рублей. По его мнению, данная мера окажет положительное влияние на экономику.

Тем временем стало известно, что в 2026 году 706 тыс. россиян смогут разом забрать свои пенсионные накопления. Эти деньги накапливались в 2002–2013 годах, с 2014-го на них действует «заморозка». Уточняется, что средний размер выплат по стране составит примерно 68 тыс. рублей.