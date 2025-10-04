Слова Трампа о Газе удивили Нетаньяху Axios: Нетаньяху был удивлен реакцией Трампа на ответ ХАМАС по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлен заявлением президента США Дональда Трампа о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к миру, сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид в соцсети X. По его словам, особой неожиданностью для израильского министра стали слова американского лидера, что еврейское государство должно прекратить бомбардировки сектора Газа.

Нетаньяху был удивлен ответом президента Трампа, — написал Равид.

Как отметил журналист, Нетаньяху уверен, что ответ со стороны ХАМАС фактически является «отказом от плана Трампа».

Тем временем Трамп перед словами о мире уверял, что ХАМАС может быть полностью уничтожено до вечера воскресенья, 5 октября. Он подчеркнул, что такой вариант возможен, если лидеры ХАМАС не согласятся на предложенный им мирный план по сектору Газа. Хозяин Белого дома добавил, что США известно местоположение членов движения.

После этого палестинское движение заявило о готовности освободить всех живых израильских заложников, об этом информирует пресс-служба движения. Представители группировки также выразили согласие передать тела погибших, согласно плану американского президента Трампа.