Дерби всея Руси. ЦСКА — «Спартак»: когда пройдет, кто фаворит

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится главное дерби Москвы. ЦСКА сыграет со «Спартаком». Когда пройдет матч, у кого больше шансов на победу, история противостояний команд — в материале NEWS.ru.

Как ЦСКА и «Спартак» начали сезон в РПЛ

На данный момент ЦСКА является лидером РПЛ. В десятом туре команда Фабио Челестини обыграла «Балтику» со счетом 1:0. Благодаря осечке «Краснодара» армейцы возглавили таблицу, набрав 21 очко. Команда потерпела единственное поражение в середине сентября. Получив две красные карточки в ходе матча на выезде против «Ростова», игроки ЦСКА уступили со счетом 0:1. Среди остальных результатов можно выделить ничьи с петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) и победу в первом московском дерби над «Динамо» (3:1).

После неровного начала сезона «Спартак» набирает ход. В последних шести матчах красно-белые набрали 14 очков: одержали четыре победы и сыграли вничью с «Динамо» и «Зенитом» (2:2). Многие в шутку связывают успехи команды с дисквалификацией главного тренера Деяна Станковича, которого отстранили на месяц в игре с «Динамо» за нецензурную лексику в адрес арбитра. Всего в активе «Спартака» 18 баллов. Команда отстает от призовой тройки всего на два очка, а от ЦСКА — на три.

Кто является фаворитом матча ЦСКА — «Спартак»

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что армейцы являются фаворитом матча против «Спартака». Он отметил, что команда постепенно находит свою игру.

«ЦСКА поправляет свои дела. Есть пара-тройка молодых ребят, которые способны обыграть накоротке. Я думаю, что армейцы забьют два мяча „Спартаку“ и выиграют игру со счетом 2:0», — заявил Пономарев.

Он назвал защиту красно-белых безобразной.

Срджан Бабич («Спартак»), Маркиньос («Спартак») и Секу Койта (ЦСКА) Фото: Александр Вильф/РИА Новости

«Нападение у „Спартака“ более-менее, а вот оборона безобразная. Они вообще не соображают. Все, что умеют делать, — задержать соперника руками. А как выйти на перехват, предугадать ситуацию — нет. Это самое главное в футболе», — высказал мнение Пономарев.

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что «Спартак» способен побороться за победу в дерби против ЦСКА. Он отметил, что красно-белые обладают хорошим составом, который может бороться за высокие места.

«Матч, как всегда, будет эмоциональным и напряженным. Сложно предсказать победителя в таких играх. ЦСКА идет на первом месте и более стабилен. Но „Спартак“ иногда творит чудеса, ему помогают эмоции», — заявил Семин.

Он также отметил, что в «Спартаке» тратят много эмоций на ненужные вещи, которые кажутся несправедливыми.

«Красно-белым нужно направить эмоциональность на игру. Если они сконцентрируются на футболе, а не на судьях, соперниках или несправедливости, тогда у них все получится. Если не смогут, то одна игра будет хорошей, другая — не очень. Нужна стабильность. У "Спартака" много козырей, например огромное количество фанатов, которые поддерживают команду в любой ситуации», — заявил Семин.

Когда состоится матч ЦСКА — «Спартак»

Поединок между ЦСКА и «Спартаком» состоится 5 октября в 16:30. Встреча пройдет на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена».

Манфред Угальде («Спартак») и Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА) Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Кто является лидером в ЦСКА и «Спартаке»

В ЦСКА задают тон молодые ребята 2005 года рождения. В топ-5 лиги по системе «гол плюс пас» входит Матвей Кисляк — на его счету три мяча и четыре результативные передачи. 3+1 в активе Кирилла Глебова. Рядом с этими футболистами в таблице результативных действий находятся их «старшие товарищи»: у 27-летних Данила Кругового и Ивана Облякова 3+2.

Лучшим бомбардиром «Спартака» является португалец Жедсон Фернандеш, который пришел в клуб после начала сезона. Некоторое время ушло на адаптацию, после чего он набрал 3+1 по системе «гол плюс пас». Столько же баллов на счету аргентинца Эсекьеля Барко, а у костариканца Манфреда Угальде — 3+0. Большой вклад в игру красно-белых вносят бразилец Маркиньос (2+3) и люксембуржец Кристофер Мартинс (2+1). Также можно отметить результативную игру Игоря Дмитриева, который начал получать минуты на поле. Футболисту пока не удалось забить, зато он отдал три результативные передачи.

История противостояния ЦСКА и «Спартака»

Воскресный матч станет двухсотым в истории главного московского дерби между ЦСКА и «Спартаком». Красно-белые одержали победы в 85 поединках, 74 остались за красно-синими, 40 встреч завершились вничью. В истории чемпионатов России чуть успешнее были армейцы, которые побеждали 33 раза, тогда как красно-белые взяли верх в 28 матчах, 17 поединков завершились вничью.

