Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 04:26

Вкус осени в каждой крошке: готовим ароматный пирог с белыми грибами и овощами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибной пирог с курицей и овощами представляет собой сытное и ароматное блюдо для семейной трапезы. Это сочетание отличается нежным тестом и сочной начинкой с насыщенным грибным вкусом. Гармония лесных грибов, куриного филе и свежих овощей создает полноценное блюдо, идеальное для осеннего меню.

Для приготовления потребуется: для теста — 150 г цельнозерновой муки, 50 г кукурузной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 яйца, 2 ст. л. йогурта, 30 мл оливкового масла; для начинки — 300 г белых грибов, 200 г вареной курицы, 200 г лука, 200 г моркови, 20 г зеленого лука, соль, перец. Лук и морковь тушат до мягкости, добавляют разобранную на волокна курицу. Отдельно обжаривают грибы и соединяют с овощной смесью. Для теста яйца взбивают с йогуртом и маслом, добавляют просеянную муку с разрыхлителем. Остывшую начинку смешивают с тестом и зеленым луком. Выпекают при 180 градусах 40–50 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Читайте также
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Здоровье/красота
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне
Семья и жизнь
Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне
Суд поставил точку в вопросе загогулин и каракулей в рецептах на лекарства
Азия
Суд поставил точку в вопросе загогулин и каракулей в рецептах на лекарства
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Заливной пирог с печенью: этот рецепт превращает субпродукты во вкусное лакомство
Общество
Заливной пирог с печенью: этот рецепт превращает субпродукты во вкусное лакомство
еда
рецепты
пироги
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Вкус осени в каждой крошке: готовим ароматный пирог с белыми грибами и овощами Грибной пирог с курицей и овощами представляет собой сытное и ароматное блюдо для семейной трапезы. Это сочетание отличается нежным тестом и сочной начинкой с насыщенным грибным вкусом.
Для приготовления потребуется: для теста — 150 г цельнозерновой муки, 50 г кукурузной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 яйца, 2 ст. л. йогурта, 30 мл оливкового масла; для начинки — 300 г белых грибов, 200 г вареной курицы, 200 г лука, 200 г моркови, 20 г зеленого лука, соль, перец.
>
Лук и морковь тушат до мягкости, добавляют разобранную на волокна курицу. Отдельно обжаривают грибы и соединяют с овощной смесью. Для теста яйца взбивают с йогуртом и маслом, добавляют просеянную муку с разрыхлителем. Остывшую начинку смешивают с тестом и зеленым луком. Выпекают при 180 градусах 40-50 минут.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над российским регионом отразили атаку семи БПЛА
Финансист рассказал, почему банки массово обнулили лимиты кредиток
Стало известно, какой ценой ВСУ пытаются вывести спецназ из Купянска
Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды
Гутерриш приветствовал готовность ХАМАС освободить заложников
Минэнерго США объявило о нехватке средств на контроль за ядерным арсеналом
В ЕК не ответили, почему не отслеживали речь Путина на «Валдае»
Кадыров объявил о перебросе более 64 тыс. бойцов в зону СВО
На промзоне в Ленобласти вспыхнул пожар после атаки дронов
Белый дом отреагировал на якобы появление кораблей РФ у стран НАТО
Милонов объяснил, зачем купил себе новый iPhone
В российском регионе объявили воздушную тревогу из-за незваных БПЛА
Навроцкий распоряжением направил войска на границы с ФРГ и Литвой
В США рассказали об агрессивной кампании по присвоению Трампу «нобелевки»
Российский боец узнал цену ошибки на турнире в Дубае
В США захотели выпустить монеты номиналом $1 с изображением Трампа
Опасный сироп убил двоих детей и отравил врача
В Конгрессе США признали, что Трамп потерял над собой контроль
Глава Ford объяснил, зачем отправил сына работать сварщиком
Приметы 4 октября: избегаем ссор в день Кондрата да Игната
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.