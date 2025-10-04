Минэнерго США объявило о нехватке средств на контроль за ядерным арсеналом

На фоне продолжающегося шатдауна у США заканчиваются деньги, которые были отложены на поддержание безопасности ядерных запасов, заявил глава минэнерго страны Крис Райт в эфире телеканала Fox News. Он добавил, что им, возможно, придется приостановить деятельность.

У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на восемь дней, — отметил глава министерства.

Ранее сообщалось, что сенаторы не смогли принять закон о финансировании государственных органов, что поставило страну перед риском приостановки работы правительства. Голосование завершилось провалом: 55 против 45 при необходимых 60 голосах.

Кроме того, в США 1 октября официально наступил шатдаун, так как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год, и федеральное правительство было вынуждено приостановить работу. Сенат завершил решающую сессию по голосованию за финансирование правительства 30 сентября. Шатдаун в США произошел впервые почти за семь лет. В последние годы работу правительства останавливали частично за счет принятия законопроектов о временных бюджетах на время переговоров.