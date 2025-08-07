Тяп-ляп, и пирожное «картошка» готово: упрощенный рецепт вкуснятины

Пирожное «картошка» — это ностальгический десерт с нежным сливочным вкусом, сладкой сгущенкой и шоколадными нотками какао, который тает во рту, оставляя приятное послевкусие. Рассказываем упрощенный рецепт вкуснятины.

Для быстрого приготовления возьмите: 300 г песочного печенья, 200 г сгущенки, 100 г сливочного масла, 2 ст. л. какао. Печенье измельчите в крошку блендером или скалкой. Масло размягчите при комнатной температуре, смешайте со сгущенкой и какао до однородности. Добавьте печенье, тщательно перемешайте — масса должна быть пластичной. Сформируйте небольшие овальные пирожные, обваляйте их в какао или сахарной пудре и отправьте в холодильник на 1–2 часа для застывания.

Такой вариант готовится за 15 минут без выпечки — тяп-ляп, и пирожное «картошка» готово. Этот десерт напомнит вкус детства — сладкий, маслянистый, с легкой горчинкой какао.

