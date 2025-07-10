Это намного проще, чем готовить торт! Рулет «Медовик» со сметанным кремом

Это намного проще, чем готовить торт! Рулет «Медовик» со сметанным кремом

Рулет «Медовик» — это нежное сочетание ароматного медового коржа и нежной, воздушной начинки из сметанного крема. Попробуйте и убедитесь, что его готовить намного проще, чем торт!

Для теста растопите на водяной бане 50 г меда, 50 г сливочного масла и 50 г сахара, немного остудите, чтобы масса стала теплой. Добавьте 1 яйцо, 1/2 ч. л. соды и 150 г муки — тесто должно получиться мягким. Раскатайте тонкий прямоугольник на пергаменте, выпекайте 5–7 минут при 180 °C до золотистого цвета. Горячий корж сразу сверните в рулет с бумагой и остудите.

Для крема взбейте 300 г сметаны (20%) с 100 г сахарной пудры и 1 ч. л. ванилина. Аккуратно разверните остывший корж, промажьте кремом и снова сверните без бумаги. Дайте пропитаться 2 часа в холодильнике.

Вкус — изысканно-сбалансированный: медовые нотки коржа гармонируют с нежнейшим кремом, а тонкие слои буквально тают во рту. Подавайте, посыпав крошкой из обрезков или тертым шоколадом — этот рулет станет украшением любого чаепития!

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