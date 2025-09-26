Забытый рецепт: как превратить груши в нежнейший мармелад. Всего 3 ингредиента и 20 минут времени

Когда я впервые сделала домашний мармелад из груш, то была поражена его текстурой и тем, насколько это оказалось легко. Это же чистая магия — превратить пару мягких груш в прозрачные, янтарные дольки, которые пахнут летом. Идеальное лакомство к чаю или маленький сладкий подарок для друзей.

Для начала возьми около килограмма спелых, можно даже немного мягких груш. Очисти их от кожуры и сердцевины, порежь крупными кусками. Сложи груши в кастрюлю с толстым дном, добавь 100–150 граммов сахара (в зависимости от сладости груш) и сок половины лимона. Лимон не только добавит кислинку, но и поможет мармеладу застыть. Теперь поставь кастрюлю на медленный огонь и томи груши, помешивая, пока они не превратятся в совершенно мягкое пюре. Это займет минут 20–30.

Затем возьми блендер и сделай пюре абсолютно гладким. Снова поставь его на плиту и теперь уваривай на самом маленьком огне, постоянно помешивая. Готовность проверяй так: проведи ложкой по дну — если остается четкий след, который не сразу сливается, значит, готово. Разлей горячую массу по силиконовым формочкам или просто в неглубокий контейнер, застеленный пергаментом. Оставь остывать при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. Готовый мармелад порежь на кусочки и обваляй в сахаре, чтобы не липли.

